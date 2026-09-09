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Joe Biden, il tumore alla prostata: “Quando l’abbiamo scoperto, si era già diffuso alle ossa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Joe Biden torna a parlare del cancro alla prostata che gli è stato diagnosticato la scorsa primaver. L’ex presidente degli Stati Uniti, 83 anni, prende la parola, in occasione del mese della sensibilizzazione sulla malattia. “Quando l’abbiamo scoperto, si era già diffuso alle ossa”, scrive l’ex presidente americano sul suo profilo X. 

Biden sottolinea l’importanza della prevenzione: “Quando il cancro alla prostata viene diagnosticato in fase precoce, la sopravvivenza a cinque anni è vicina al 100%. Quindi parlatene con il vostro medico. Non rimandate”. L’ex presidente ringrazia quindi i medici che lo stanno seguendo e aggiorna sulle sue condizioni: “La radioterapia dello scorso autunno ha funzionato come previsto e continuo a dedicarmi alle cose che mi stanno a cuore, come finire la mia autobiografia”. 

 

 

Infine, Biden rivolge un appello agli uomini: “Parlate con i vostri medici. Ponete le domande difficili. Fatelo per voi stessi e fatelo per le persone che vi amano”. E conclude: “E, qualunque cosa accada, non perdete la fede. Dio vi benedica”. 

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