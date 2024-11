Ludovica Frasca ricordate la star de La Talpa nel ruolo di velina? Com’era ai tempi di Striscia la Notizia

Ludovica Frasca, oggi protagonista del reality di Canale 5 La Talpa, è stata una famosa velina di Striscia la Notizia: la ricordate?

Ludovica Frasca, 32 anni, è pronta a cimentarsi in una nuova avventura televisiva partecipando alla prossima edizione de La Talpa, il reality show condotto da Diletta Leotta.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha preso il volo nel 2013 quando è stata scelta come velina mora di Striscia la Notizia, accanto a Irene Cioni. Questo ruolo le ha aperto le porte della televisione italiana e l’ha resa un volto noto al grande pubblico.

Ludovica Frasca a Striscia la Notizia

Nata a Napoli, Ludovica ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di Miss Italia nel 2012 rappresentando la Campania. Tuttavia, è stato il suo ingresso in Striscia la Notizia a segnare una svolta decisiva nella sua carriera. Oltre alla televisione, Ludovica si è distinta anche come attrice partecipando a serie tv di successo come Svegliati amore mio e La Fuggitiva, dimostrando così la sua versatilità artistica.

Non solo televisione: Ludovica Frasca ha esplorato anche il mondo del cinema recitando in film come Deep Six e Athena saves Christmas. Negli ultimi anni, tuttavia, sembra aver trovato una nuova vocazione come influencer sui social media dove condivide con i suoi follower momenti della sua vita quotidiana e professionale. Questa attività le permette di mantenere un contatto diretto con i suoi fan e di esprimere liberamente la sua personalità.

Interessante notare che Ludovica proviene da una famiglia profondamente radicata nel mondo dello spettacolo italiano. Sua madre Feliciana Iaccio è stata infatti un volto noto della televisione negli anni Ottanta e Novanta, contribuendo ad arricchire il background culturale ed artistico della giovane napoletana.

La vita privata di Ludovica Frasca ha attraversato momenti felici ma anche periodi turbolenti. Il suo matrimonio con l’imprenditore inglese Frank Faricy si è concluso dopo appena un anno dalla celebrazione negli Stati Uniti durante la pandemia. Un evento che l’ha portata ad affrontare pubblicamente le difficoltà del rapporto attraverso i social media dove ha espresso rammarico per non aver ascoltato consigli degli amici più cari.

Dopo questa dolorosa separazione sembra che Ludovica abbia ritrovato serenità accanto ad un importante dirigente Mediaset con cui avrebbe iniziato una frequentazione. Un nuovo capitolo nella vita dell’ex velina che continua a sorprendere i suoi fan sia nella vita professionale che personale.