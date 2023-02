Lucia Di Guglielmo rinnova fino al 2026

La Roma ha appena annunciato che Lucia Di Guglielmo ha rinnovato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2026. Lucia è arrivata nella scorsa stagione ed è diventata immediatamente un punto di riferimento per la squadra, grazie alla sua versatilità come esterno basso su entrambe le fasce.

Lucia stessa ha dichiarato la sua felicità per il rinnovo del contratto e ha ringraziato la società per aver continuato a credere in lei nonostante l’infortunio. Non vede l’ora di tornare in campo per aiutare le sue compagne nelle prossime partite. Le parole della giocatrice:

“Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto e ci tengo a ringraziare la società per aver continuato a credere in me anche in questi mesi nei quali sono stata infortunata. Non vedo l’ora di tornare in campo per aiutare le mie compagne in vista dell’ultima parte di stagione”.

Con 29 presenze e 2 gol segnati contro la Juventus e la Fiorentina, Lucia Di Guglielmo è un’importante presenza nella squadra giallorossa. Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football, ha commentato la decisione di prolungare il contratto di Lucia, sottolineando la sua professionalità e il suo attaccamento alla maglia, dimostrati anche durante l’infortunio.