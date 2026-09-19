Lucarelli-Fedez, botta e riposta: lui pubblica le battute (tagliate) di ‘Roast in Peace’, lei replica

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Botta e risposta social tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Il rapper di Rozzano è stato uno dei concorrenti della seconda edizione di ‘Roast in Peace’, lo show disponibile in streaming su Prime Video. Alcune delle sue battute, tuttavia, sarebbero state escluse dal prodotto finale per “esigenze di montaggio”, come spiegato dallo stesso Fedez sui social. Il rapper ha quindi deciso di condividere comunque le sue “parti preferite”, tra cui l’affondo a Selvaggia Lucarelli.

“Questa è terribile. Volevo suggerirvi degli ospiti per la prossima stagione. Per esempio, Marco Cappato. Sarebbe bello invitare chi si prodiga per il fine vita assistito, anche se sembrerebbe una puntata già vista, dato che avete già avuto Selvaggia Lucarelli”, dice Fedez sul palco di ‘Roast in Peace’.

La replica dell’opinionista non si è fatta attendere. Su Instagram, Lucarelli ha risposto senza peli sulla lingua: “Gli hanno detto ‘esigenze di montaggio’ per non confessargli la verità: purtroppo il battutone che pensava di fare su di me non funzionava perché era scritto semplicemente male. E tra l’altro probabilmente non da lui, visto che ha pure chi gli scrive libri autobiografici (e glielo ha scritto un candidato allo Strega di anni fa eh). Purtroppo quello che dovrebbe far ridere non si capisce, infatti la risata è fiacca e imbarazzata perché tutti in studio stanno cercando di capire la costruzione della battuta e dove vuole arrivare“.

Poi, la giornalista rincara la dose: “E premette pure come i guitti, ‘questa è terribile’. Ho chiesto a più persone e nessuno ha capito bene, la spiegazione più diffusa è: forse dice che si è suicidato il programma (persino un comico che era lì). Forse intendeva che induco al suicidio ma istigazione e suicidio assistito sono le mele con le pere e quindi la comprensione non arriva. Perciò la battuta non funziona. Morale: il cucciolo poteva chiedere a me, gliela costruivo meglio”.

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