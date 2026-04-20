Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Lo ha reso noto l’Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un allerta tsunami per onde alte oltre tre metri dopo che l’epicentro è stato registrato nelle acque del Pacifico. 

Le scosse sono state così violente che hanno fanno tremare grandi edifici fino a Tokyo, che si trova a diverse centinaia di chilometri dall’epicentro. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Decreto Bollette è legge, come funziona e a chi spetta il nuovo bonus di 115 euro

17 Aprile 2026

Cina, media di 26.000 nuove imprese al giorno nel 2025

28 Febbraio 2026

La Russa “Bene Mattarella, campagna referendaria sia sui temi”

19 Febbraio 2026

SEQUESTRATO DALL’OIPA AMSTAFF IN UNO SCENARIO DA INCUBO

21 Maggio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno