LOVESICK DUO IN APERTURA AI CONCERTI DI ZUCCHERO ALLA RCF ARENA

Sono stati i Lovesick Duo, accompagnati dal violino di Alessandro Cosentino, ad aprire le danze di ‘Diavolo in R.E.‘, lo show di Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari all’Arena RCF, al Campovolo di Reggio Emilia, svoltosi il secondo fine settimana di giugno 2023.

È stata una festa molto attesa dalla sua Reggio Emilia e dai suoi fans arrivati da tutta Italia e dall’estero in cui il ‘Diavolo in R.E.‘ ha ripercorso la sua quarantennale carriera di grandi successi con le sue hit più celebri davanti ad un pubblico di 35.000 persone per ogni show, in quella che oggi è definita la più grande ‘arena’ in Europa.

I Lovesick Duo, in risposta al gioioso applauso ricevuto in accoglienza da parte del grande pubblico della RCF Arena Campovolo hanno dichiarato: «È stata una grande emozione sentire l’applauso di 35.000 persone.

Un onore essere stati invitati da un artista come Zucchero che, come noi, ama e attinge dalla musica americana. Siamo felici di festeggiare i quarant’anni della sua carriera sul palco della RCF Arena e di aver potuto suonare e cantare i brani del nuovo album assieme ad un grande pubblico come voi.».

Per coronare la grande esperienza, grati a Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, i Lovesick Duo con l’aiuto dei registi Claudio Cioffi e Lorenzo Menini, pubblicano ora il nuovo videoclip del backstage e onstage delle giornate a Campovolo.