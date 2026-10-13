Lo spot dell’Agenzia Spaziale Italiana vince il Premio Aretê 2026 per la Comunicazione Pubblica – Il video

(Adnkronos) – L’8 ottobre 2026, nell’ambito del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale ospitato presso l’Università Bocconi di Milano, la XXIII edizione del Premio Aretê ha assegnato all’Agenzia Spaziale Italiana il primo posto nella categoria Comunicazione Pubblica per la campagna istituzionale intitolata “ASI, non Ah Sì”.

Di seguito il video dello spot ASI

La giuria ha motivato la decisione “per aver saputo rendere vicino e comprensibile un mondo che spesso percepiamo come lontano con un linguaggio immediato e contemporaneo”, posizionando il progetto dell’agenzia al vertice di un podio che ha visto al secondo posto il Ministero della Cultura con l’iniziativa “Felicità” e al terzo posto la Banca d’Italia con la piattaforma “MUDEMverse”. Ideato e curato dalla Direzione Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne dell’ente, lo spot rappresenta la prima campagna di comunicazione istituzionale realizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana ed è stato diffuso tra il 2025 e il 2026 sui canali televisivi e radiofonici della RAI nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di illustrare al pubblico e in particolare alle giovani generazioni le ricadute quotidiane delle tecnologie spaziali.

Nel corso della cerimonia presentata dal presidente di Aretê Enzo Argante e dalla presidente di Sustainability Makers Isabella Manfredi, sono stati conferiti anche i riconoscimenti di Maestri della Responsabilità 2026 a Francesca Lavazza per la valorizzazione del patrimonio artistico e il progetto IncluVisity, al giornalista Emilio Cozzi per la divulgazione del comparto industriale aerospaziale e alle scienziate Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi per il contributo professionale alla ricerca spaziale, affiancati da un omaggio istituzionale alla campagna “I Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum” promossa dalla Presidenza della Repubblica insieme a Rai Cultura e illustrata dal Segretariato Generale.

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