L’Italia femminile scrive la storia e stacca il pass per il Mondiale 2023

La Nazionale di calcio femminile si è qualificata per il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda, da disputare nell’estate del 2023: allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, grazie al 2-0 maturato ieri contro la Romania, le Azzurre si sono assicurate un posto a discapito della Svizzera, che malgrado le 15 reti rifilate alla Moldova, affronterà i playoff come migliore seconda.

Per qualificarsi direttamente era necessario un solo risultato per le Azzurre: la vittoria. Un pareggio o una sconfitta avrebbero favorito le elvetiche, distanti soli due punti e superiore all’Italia in virtù della differenza reti: contro la Selezione rumena la CT Milena Bertolini ha mischiato gioventù ed esperienza, schierando una formazione con Giuliani in porta, difesa a quattro composta da Bartoli, Lenzini, Filangeri e Boattin, Bonfantini, Caruso, Giugliano e Greggi a centrocampo e come punte Giacinti e il capitano Girelli.

All’inizio le due squadre si studiano, ma è soprattutto l’Italia a mantenere il pallino del gioco: il risultato si sblocca sulla mezz’ora, quando un’invenzione di Greggi libera Giacinti in area, che supera il portiere rumeno Părăluță per il vantaggio delle Azzurre: alla stessa punta, ex capitano del Milan e ora alla Roma, sul finire di primo tempo viene annullato il raddoppio per fuorigioco. Il secondo gol, arrivato a venti minuti dalla fine della gara, è una magia di Lisa Boattin, al suo primo gol con la maglia azzurra, che raccoglie un pallone spazzato via male dalla difesa rumena e da fuori area fa partire una conclusione che si infila sotto al sette, per il 2-0 dell’Italia.

Al fischio finale la festa è grande: la contemporanea vittoria per 15-0 della Svizzera sulla Moldova è inutile per la classifica finale, perché è l’Italia a qualificarsi direttamente per il Mondiale del 2023. A due mesi di distanza dalla disastrosa campagna di Euro 2022 le ragazze europee sono di nuovo ragazze mondiali, pronte a regalare nuove emozioni a se stesse e ai tifosi provando a replicare e superare quanto accaduto in Francia nel 2019.

