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L’Inter batte 2-1 il Karlsruhe in rimonta nel recupero grazie a Diouf

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
L’Inter di Cristian Chivu vince 2-1 in rimonta la prima amichevole pre-campionato. I campioni d’Italia si impongono 2-1 al BBBank Wildpark di Karlsruhe, contro la formazione locale che milita nella serie B tedesca.  

Padroni di casa in vantaggio al 50° con Civeja, pareggio nerazzurro al 91′ con Diouf che raddoppia al 94′. Il difensore nerazzurro s chierato dal tecnico nella ripresa con l’intera formazione cambiata, risolve la gara grazie ad una conclusione da fuori area nel primo gol e con un sinistro a giro nel secondo.  

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