“Italia non segue dieta mediterranea, bambini sempre più grassi”, l’inchiesta Bbc e l’allarme obesità

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I bambini in Italia sono sempre più grassi, quasi nessuno segue davvero la dieta mediterranea. E’ l’analisi della Bbc, che in un articolo accende i riflettori sugli effetti dell’alimentazione poco equilibrata, in particolare sui soggetti più giovani. “La tradizionale dieta mediterranea è andata perduta”, dice il professor Valter Longo, direttore del Longevity Institute at the University of Southern California. “Solo il 10% degli italiani la segue davvero”, il dato fornito dall’esperto, che riassume la moderna dieta più gettonata in Italia con ‘le 5 p’: pizza, pasta, patate, proteine e pane.

L’aumento del peso, evidenzia la Bbc, caratterizza soprattutto bambini e teenager del Sud: nel Meridione d’Italia, l’obesità giovanile è sempre più diffusa. In alcune zone della Campania, secondo l’emittente britannica, più del 40% dei bambini di 8-9 anni sono sovrappeso: “La città di Ponticelli, alle porte di Napoli, si è guadagnata la non invidiabile reputazione come una delle capitali mondiali dell’obesità infantile”. Nell’articolo viene riportata la testimonianza di un pediatra, il dottor Roberto Berni Canani, che si occupa di obesità all’università Federico II di Napoli: “Ho trattato bambini di appena 2-3 anni che pesavano già 25 chili. I genitori vengono per altri problemi del bambino: tosse, mal di stomaco, dissenteria. Non si rendono conto che sono provocati dal peso”.

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