“Libera” è il nuovo singolo dei Tothem

Da venerdì 20 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “LIBERA”, il nuovo singolo dei TOTHEM, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 settembre.

“Libera” è un brano che racconta la condizione di una donna stanca di vivere una relazione statica, che non evolve e che non migliora. Non si sente appagata né viva e ormai non può più nascondere questo sentimento: scalpita e decide di finirla, di chiudere la relazione e di ritrovare sé stessa.

Il pezzo è caratteristico del sound dei Tothem, molto potente ma allo stesso tempo melodico. Il disagio espresso nel testo viene raccontato musicalmente come una liberazione da una relazione soffocante.

Commenta Mark Cyril a proposito del brano: “Il brano nasce da un’idea che avevo in mente da qualche giorno: un riff (che nel brano suona all’unisono con il “na na na”). Da lì, con il contributo di tutta la band, è nata Libera, un brano che parla di un tema comune. Spesso, pur vivendo una relazione non sana, il cambiamento sembra tardare ad arrivare, o addirittura può non arrivare mai. Nel caso di Libera, invece, la protagonista ritrova sé stessa e riesce a chiudere una relazione che non la faceva più stare bene. A dispetto del tema, la composizione rende il brano, quasi paradossalmente, molto leggero e spensierato. Il suono è quello classico dei Tothem, potente e melodico, che in questo caso specifico vuole ispirare, spronare all’azione e rappresentare chi nella vita ha trovato la forza di reagire”.

Il videoclip di “Libera”, diretto da Riccardo Nifosi e girato nel quartiere Trionfale di Roma, racconta la storia di una donna ormai logora a causa della relazione con il suo compagno. Dopo l’ennesimo litigio, decide di chiudere questo capitolo e di rimettersi in gioco, ritrovando sé stessa e sperando, in futuro, di trovare una relazione sana.

La narrazione alterna due ambientazioni: la città, dove la protagonista cammina decisa dopo il litigio, e una terrazza dove la band suona dal vivo. Con lo sviluppo della trama, la donna corre libera verso una nuova vita, mostrando gioia nell’aver ritrovato serenità. Un flashback durante l’intermezzo strumentale la riporta alla lite iniziale, ma alla fine sceglie di lasciarsi il passato alle spalle. Il video si conclude con lei che pronuncia sorridendo: “Io sono libera!”.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pJlC69rMN9o

Biografia

I TOTHEM sono una band storica del Rock melodico italiano e internazionale con base a Roma.

All’attivo due Ep (“Tothem”, del 2003, e “Osaka Bed & Breakfast”, del 2010) e tre album (“Beyond the Sea”, 2013; “Gemini”, 2016; “Rise”, 2020).

Hanno partecipato a numerose manifestazioni: tra queste, la 34° edizione di Sanremo Rock dove la band si è classificata al primo posto nella prima edizione del contest Sanremo Live in the city e, in seguito, è stata invitata al Festival Internazionale Gran Galà di San Marino.

I Tothem sono arrivati tra i finalisti di Una Voce per San Marino Eurovision Song Contest, alla finale del Tour Music Fest e hanno vinto la sedicesima edizione del Roma Music Festival.

Negli ultimi anni si sono esibiti in tour sia in Italia che all’estero, in Inghilterra, Germania, Olanda e Romania. Nel nostro Paese, sono stati opening act del tour italiano di Paul Di Anno, ex cantante degli Iron Maiden.

Nel 2020 è uscito l’ultimo full lenght della band, Rise, un album di dieci brani che spaziano dal Rock al Metal melodico, senza dimenticare la caratteristica attenzione alla melodia.

Grazie all’attitudine nei live, gli ultimi show della band sono andati sold out in poche ore.

Nel 2022 il singolo Celebrate, presentato a “Una Voce per San Marino” Eurovision Song Contest, è stato in rotazione su tutte le radio e TV dedicate. Il brano ha raggiunto la posizione 36 in classifica nazionale.

A febbraio 2023, i Tothem tornano a Una Voce per San Marino – Eurovision Song Contest con il brano Sacro e Profano classificandosi ottavi su oltre 1000 partecipanti. Il brano esce poi in radio e raggiunge il terzo posto nella classifica EarOne emergenti.

Nonostante la mancata vittoria al concorso, il gruppo, insieme ad altri quattro artisti, è stato selezionato come artista d’apertura per il concerto del 10 giugno 2023 di Zucchero Fornaciari all’RCF Arena di Reggio Emilia, parte della tournée mondiale Diavolo in Re.

Il 7 agosto 2023 i Tothem vincono il contest del Gallina Rock Fest: questa vittoria, oltre a insignirli del primo premio realizzato dai ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone, consente alla band di aprire nella stessa serata il concerto di Giancane.

Il brano “Risuona”, con Ramona Veneri alla voce, è stato accolto con grande favore sia dal pubblico che dalla critica. Questo anche grazie al prezioso lavoro della Red&Blue che ha saputo mettere in luce la musica dei Tothem. Il percorso continua con il nuovo singolo “Libera” disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 6 settembre e in rotazione radiofonica da venerdì 20 settembre.

