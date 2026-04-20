Libano, soldato Idf profana statua di Gesù

(Adnkronos) – Un soldato delle Idf ha profanato una statua di Gesù nel sud del Libano. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha definito “un atto vergognoso” la profanazione. Commentando l’immagine che ritrae la distruzione della statua e la decapitazione, Sa’ar ha detto che “il danneggiamento di un simbolo religioso cristiano da parte di un soldato delle Forze di Difesa Israeliane è grave e vergognoso”.

Dopo che le Idf hanno confermato l’autenticità dell’immagine condivisa sui social media e che mostra appunto un loro soldato che distrugge una statua di Gesù, Sa’ar ha detto di “congratularsi con le Forze di Difesa Israeliane per la loro dichiarazione, per aver condannato l’incidente, per l’indagine in corso sulla questione e sono convinto che saranno presi i necessari provvedimenti severi contro chiunque abbia commesso questo vile atto”.

Si tratta, ha aggiunto Sa’ar, di un “gesto vergognoso” che “è totalmente contrario ai nostri valori. Ci scusiamo per questo incidente e con ogni cristiano i cui sentimenti sono stati feriti”.

“A seguito di un primo esame di una fotografia pubblicata oggi che ritrae un soldato delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) mentre danneggia un simbolo cristiano, è stato accertato che la foto raffigura un soldato Idf in servizio nel Libano meridionale – spiegano le Forze di Difesa Israeliane su X – Le Idf considerano l’incidente con estrema serietà e sottolineano che la condotta del soldato è totalmente incompatibile con i valori che ci si aspetta dalle sue truppe. L’incidente è oggetto di indagine da parte del Comando Nord e le indagini sono attualmente in corso lungo tutta la catena di comando. Saranno presi provvedimenti adeguati nei confronti dei responsabili, in base agli esiti dell’indagine. Inoltre, le Idf stanno collaborando con la comunità per il ricollocamento della statua al suo posto. Le Idf operano per smantellare l’infrastruttura terroristica creata da Hezbollah nel Libano meridionale e non hanno alcuna intenzione di danneggiare infrastrutture civili, inclusi edifici religiosi o simboli religiosi”.

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