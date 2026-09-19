Lepas L8 debutta in Italia

(Adnkronos) – Lepas porta sulle strade italiane la L8, il primo modello del nuovo marchio del gruppo cinese Chery ordinabile nel nostro Paese.

Lunga 4,69 metri, larga 1,87 e alta 1,69, la Lepas L8 è un Suv a cinque posti con passo di 2,80 metri. Il bagagliaio offre una capacità di 507 litri, che sale a 1.314 abbattendo i sedili posteriori.

Il sistema “

Super Hybrid”

abbina un motore a benzina 1.5 turbo a ciclo Miller da 143 CV a un motore elettrico di trazione da 204 CV e a un secondo propulsore elettrico con funzione di generatore. La potenza complessiva raggiunge 279 CV, con una coppia di 365 Nm. La trazione è anteriore e la trasmissione utilizza un’unità ibrida dedicata DHT150.

Secondo i dati dichiarati dalla casa, la L8 accelera da zero a cento chilometri orari in 7,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 chilometri orari.

La batteria al litio-ferro-fosfato ha una capacità di 18,4 kWh e consente un’autonomia elettrica dichiarata nel ciclo Wltp di 90 chilometri, che salgono a 123 nel ciclo urbano. Con il serbatoio di benzina da 60 litri, l’autonomia complessiva supera i mille chilometri.

All’interno trovano posto un quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e uno schermo centrale da 13,2 pollici, gestiti dal processore Qualcomm Snapdragon 8155. Sono previsti connettività 4G, aggiornamenti da remoto, Apple CarPlay e Android Auto senza fili e ricarica a induzione per smartphone da 50 watt.

Due gli allestimenti, Essence e Elegance. La versione Essence costa 41.700 euro chiavi in mano e comprende cerchi da 19 pollici, telecamera panoramica, climatizzatore automatico bizona, fari full Led e pacchetto completo di assistenza alla guida.

L’allestimento Elegance, proposto a 44.700 euro, aggiunge cerchi da 20 pollici, sedili anteriori elettrici riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio, tetto panoramico, impianto audio Sony, portellone elettrico e sistemi di parcheggio automatico e da remoto.

Lepas L8 è coperta da una garanzia di sette anni o 150mila chilometri, con chilometraggio illimitato nei primi tre anni.

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