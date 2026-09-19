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A Napoli si ripete il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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NAPOLI (ITALPRESS) – Si è ripetuto il prodigio della liquefazione
del sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli, monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, ha dato l’annuncio: “Il santo protettore ci dà il segno della sua presenza nella nostra comunità. Il sangue si è sciolto”. L’arcivescovo, monsignor Mimmo Battaglia, ha esposto le
ampolle ai fedeli. Il tradizionale sventolio di fazzoletti bianchi ha festeggiato il prodigio.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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