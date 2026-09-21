Legalità e nuove mafie, a Roma il confronto con Colosimo, Grassi e Violante

Cinquant’anni dopo, quella denuncia conserva una forza e un’attualità che vanno ben oltre la memoria storica. Martedì 22 settembre la Casa dell’Architettura di Roma, in piazza Manfredo Fanti 47, ospiterà il convegno “A 50 anni dalla Relazione di minoranza – Una lezione ancora aperta”, dedicato alla storica Relazione di minoranza di Pio La Torre e Cesare Terranova e alla sua capacità di leggere la natura, le connessioni e i meccanismi di penetrazione del fenomeno mafioso. Al centro dell’incontro, in programma dalle 15.30 alle 20, ci saranno soprattutto le trasformazioni della criminalità organizzata e le nuove forme di infiltrazione nell’economia, nelle istituzioni e nel governo del territorio.

Tra i protagonisti del confronto ci saranno Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia, e il prefetto Raffaele Grassi, vicecapo della Polizia e direttore Centrale della Polizia Criminale. L’iniziativa è promossa dal Comitato d’Onore dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia nell’ambito della Giornata dei Diritti e riunirà rappresentanti delle istituzioni, magistrati, studiosi ed esponenti della società civile per analizzare l’evoluzione delle mafie e gli strumenti necessari per contrastarne la capacità di inserirsi nei circuiti economici e amministrativi.

Dopo i saluti istituzionali di Christian Rocchi, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, e Alessandro Panci, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, la relazione introduttiva sarà affidata a Luciano Violante, presidente emerito della Camera e presidente della Commissione parlamentare Antimafia dal 1992 al 1994. Violante interverrà sul tema “L’attualità della Relazione di minoranza: definire la Mafia per combatterla efficacemente”.

A seguire, Francesca Terranova, docente universitaria, e Franco La Torre, storico e attivista, affronteranno il tema della comunicazione della realtà mafiosa e della sua rappresentazione agli occhi dell’opinione pubblica. Alle 17.45 il confronto entrerà nel vivo degli strumenti contemporanei di contrasto con la sessione dedicata ai “Nuovi sistemi di lotta alle mafie: strutture nazionali ed internazionali per la cooperazione antimafia”, alla quale parteciperanno Raffaele Grassi, il procuratore di Velletri Carlo Villani e Chiara Colosimo.

L’obiettivo è mettere in relazione una delle pagine più significative della storia dell’Antimafia con un fenomeno criminale profondamente mutato nelle forme e negli strumenti. La memoria della Relazione di minoranza diventa così il punto di partenza per interrogarsi sulle mafie contemporanee, sulla loro capacità di mimetizzarsi nell’economia legale e nei territori e sulla necessità di rafforzare cooperazione, conoscenza e responsabilità istituzionale. Il convegno si inserisce nel percorso della Giornata dei Diritti, promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia per creare occasioni di confronto sui temi della legalità, della responsabilità civile e del rapporto tra professioni, istituzioni e territorio.