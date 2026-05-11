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Leclerc, vacanza… da sogno: super yacht da 15 milioni per Charles

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Charles Leclerc non bada a spese. E si regala un super yacht extra-lusso per le sue prossime vacanze. Il pilota della Ferrari lo ha ritirato pochi giorni fa nel cantiere navale di La Spezia: si tratta di un modello ‘superlusso’, il Riva 102′ Corsaro Super, esemplare numero 20 di questo modello di flybridge. Il monegasco ha scelto il meglio: una barca alimentata da due motori, prodotti dalla Mtu, da 2.638 cavalli ciascuno, in grado di raggiungere i 28 nodi come velocità massima. Ma quanto costa uno yacht di questo tipo? Per i ‘modelli base’, i prezzi sono intorno ai 15 milioni di euro. Cifra che può ovviamente salire, a seconda di personalizzazioni varie, fino a toccare anche i 18 milioni di euro.  

 

Un regalo niente male per Leclerc, in attesa della prima vittoria stagionale nel Mondiale.  

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