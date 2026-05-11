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Apmarr rinnova il direttivo, Antonella Celano confermata presidente

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
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(Adnkronos) – L’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr Aps ets) rinnova il proprio consiglio direttivo e conferma alla presidenza Antonella Celano, punto di riferimento nazionale nell’ambito della tutela dei diritti delle persone affette da patologie reumatologiche e rare. Confermata anche Italia Agresta, come vicepresidente e i consiglieri Giacomina Durante, Mauro D’Antonio, Ferdinando Cedrone, Sonia Middei, mentre fanno il loro ingresso nel direttivo i consiglieri Irene Avaltroni, Carla Caprio, Graziano Di Giacomantonio. 

Fondata nel 1984, Apmarr è oggi una delle principali realtà associative italiane impegnate nella tutela del diritto alla salute delle persone con malattie reumatologiche e rare. L’associazione opera quotidianamente per promuovere diagnosi precoce, accesso equo alle cure, riduzione delle liste d’attesa, appropriatezza terapeutica e miglioramento della qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. In Italia le patologie reumatologiche coinvolgono oltre 5 milioni di persone, molte delle quali convivono con forme severe e altamente invalidanti. Sotto la guida di Antonella Celano, Apmarr – informa una nota – ha consolidato negli anni il proprio ruolo di interlocutore autorevole con le istituzioni sanitarie e politiche, sviluppando attività di advocacy, campagne di sensibilizzazione, progetti nazionali e internazionali e percorsi dedicati all’empowerment dei pazienti. 

“Ringrazio i soci di Apmarr per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi – dichiara Celano –. Continueremo a lavorare con impegno e responsabilità affinché le persone con patologie reumatologiche e rare possano vedere pienamente riconosciuti i propri diritti, a partire da una diagnosi tempestiva e da un accesso uniforme alle cure su tutto il territorio nazionale. Il nostro obiettivo resta quello di dare voce ai pazienti e alle loro famiglie, rafforzando il dialogo con le istituzioni e promuovendo una sanità sempre più vicina ai bisogni reali delle persone”. Nel corso degli anni – si legge – Apmarr ha ricevuto importanti riconoscimenti per l’attività svolta a favore dei pazienti. Tra questi il premio ‘Eccellenze in Sanità 2025’, assegnato nella sezione ‘Roma Salute’ per la categoria ‘Volontariato in Sanità’ dalla Fondazione San Camillo-Forlanini di Roma, per l’impegno profuso nella tutela delle persone con patologie reumatologiche e rare. Nel 2025 – concldue la nota – Antonella Celano è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferita con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il costante impegno civile e sociale portato avanti al fianco delle persone affette da malattie reumatologiche e rare. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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