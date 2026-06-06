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Leao espulso nella sfida prima dei Mondiali, rissa in Portogallo-Cile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Cartellino rosso e il momento nero di Rafa Leao prosegue. L’attaccante del Milan, intenzionato a lasciare il club rossonero dopo l’ultima deludente stagione, è stato espulso nell’amichevole tra Portogallo e Cile allo stadio Nacional de Jamor. Leao, dopo aver colpito un palo nelle fasi iniziali del match, è stato coinvolto nella rissa che ha chiuso il primo tempo della sfida. L’attaccante portoghese è stato espulso come il cileno Román, con cui ha dato vita ad un ‘vivace’ confronto ravvicinato. 

 

L’espulsione arriva a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali 2026, che si aprono l’11 giugno. Il Portogallo debutta il 17 giugno contro la Repubblica democratica del Congo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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