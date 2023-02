Fisio fit

Le vessazioni sulle donne

Le vessazioni sulle donne. Molte donne ricevono violenze fisiche, violenze psicologiche e altre violenze anch’esse importanti. Non si riesce ad estirpare questo male, cancro, che oggi giorno cresce e miete molte vittime. Ci sono molte associazioni antiviolenza con vitto e alloggio per le donne in difficoltà, o semplicemente sportelli di aiuto di sostegno psicologico e economico per chi ha minori. Sicuramente il primo step è quello della denuncia del carnefice che, produce una vita instabile per la donna che ha accanto con violenze. Nel secondo step, bisogna rivolgersi ad una “casa famiglia ” più vicina, la quale penserà a tutto. Se ci sono traumi do utilizzo a percosse si prenderanno cura loro in forma anonima. Entrano mamme con minori, è diritto.

La violenza psicologica

La violenza psicologica annichilisce, annienta il pensiero della donna facendo si che la vittima dia ragione al carnefice. La fa sentire in colpa per non averlo ascoltato precedentemente, così avviene la manipolazione psichica .

La violenza economica

La violenza economica, si usa quando si vuol togliere danaro, in questo modo non si ha possibilità di interagire socialmente e, quindi, chiedere un aiuto. Ma anche un sostegno psicologico .

Conclusione

Possiamo capire, quindi, quanto possano turbare nelle donne queste violenze, da uomini – orchi che promettono amore, certo un amore malato. La donna è alito di vita, parola di speranza colei che ha portato in grembo l’uomo che è in grado di violentarla, ucciderla. Purtroppo, la donna , specie nei paesi arabi è vista come un oggetto, come il “niente “. In Sudan, per esempio, cuciono l’organo femminile e questo é molto triste e delicata come questione. Ovviamente nei paesi le vessazioni sulle donne e la trattano come schiava. In occidente la violenza esiste, certo, ma non è così radicata come in quei paesi che, forse, dovrebbero avere rispetto per tutte le donne di qualunque etnia e/o religione esse siano.