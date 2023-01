Le romaniste convocate in nazionale

Fisio fit

Quando l’Italia chiama, la risposta deve essere immediata. E la Roma nel suo settore femminile non si è tirata indietro, visto che ha accettato immediatamente di far partire ben 14 giovani calciatrici per i primi impegni nelle varie leve delle azzurrine.

La coach Selena Mazzantini dell’Under-19 chiama Anastasia Ferrara, Liliana Merolla, Maria Grazia Petrara e Sara Pezzi per il secondo round di qualificazione verso l’Euopeo di categoria del 2023 che si svolgerà proprio in Italia. Le azzurrine sfideranno le pari età di Austria, Grecia e Bosnia ed Erzegovina. Chi vincerà giocherà in Belgio la fase finale della qualificazione.

Per quanto riguarda le under-17 di mister Jacopo Leandri ecco pronte le romaniste Giada Pallegrino Cimò, Elena Cristina Pizzuti e Sofia Testa. Per loro doppia amichevole contro la Norvegia e successivamente occorrerà giocare contro Irlanda, Kosovo e Francia per disputare in terra transalpina la seconda fase della qualificazione all’Europeo di caegoria.

Infine coach Viviana Schiavi convoca per l’Under-16 le lupacchiotte Maya Cherubini, Giulia Galli, Stella Ieva, Martina Paniccia, Arianna Pieri, Elisa Schiavo e Rosanna Ventriglia per il raduno in vista del Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo a febbraio in cui le azzurrine sideranno Paesi Bassi, Germania e Inghilterra.

Piccole azzurrine in crescita dunque con un sogno unico per tutte: riuscire a vestire la maglia della selezione maggiore attualmente guidata da coach Milena Bertolini che a luglio affronterà la Svezia, l’Argentina e il Sud Africa nel girone del Mondiale in Australia e in Nuova Zelanda.