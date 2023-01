Fisio fit

Coppa Italia la Juve si qualifica ai quarti

Coppa Italia la Juve si qualifica ai quarti. Juventus, ospita allo Stadium il Monza che, vede le due formazioni affrontarsi per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Parte bene la Juventus con la rete di Kean. Non demordono i lombardi che, non si disperdono e non si sbilanciano. Ma, direttamente su calcio d’angolo il Monza pareggia il conto delle marcature, segnando l’1 – 1 con Valoti. Nella ripresa il match é equilibrato, ma quando entrano i veterani come Di Maria e Chiesa il valore della rosa bianconera si alza. Poche giocate per osservare una squadra diversa . Federico Chiesa, come un furetto scappa sulla fascia destra, si addentra, esplode un tiro e gol da maestro. Juventus batte il Monza con qualche difficoltà, ma si concede la qualificazione.