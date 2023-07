Lazio: Simeoni (FI), nessuna soppressione Protezione civile ma valorizzazione

In merito al provvedimento sull’abolizione dell’Agenzia di protezione civile della Regione Lazio, annunciato dall’assessore Righini, “va precisato che tale decisione punta non alla soppressione della stessa ma, al contrario, a una maggiore valorizzazione e riconoscimento dei dipendenti e volontari che mettono a disposizione dei cittadini il loro impegno quotidiano in situazioni di emergenza. La Protezione civile è, e rimarrà, uno degli strumenti chiave per far fronte alle emergenze e garantire la sicurezza e il supporto nelle situazioni di crisi”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. “Il Partito democratico è l’ultimo che può dare lezioni in materia, poiché l’Agenzia, istituita da Zingaretti, negli ultimi anni ha evidenziato inefficienze che non possono essere addebitate ai dipendenti o ai volontari che vi operano. Le funzioni della Protezione civile resteranno immutate e verranno potenziate in una Direzione regionale alle dirette dipendenze del presidente Rocca, una figura che nel corso degli anni ha dato grande prova di saper gestire gravi emergenze e forti criticità”, conclude.

