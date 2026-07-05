Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Lazio, Lotito non vede né sente Insegno da oltre un anno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Il presidente della Lazio Claudio Lotito non vede e non sente il conduttore Pino Insegno da oltre un anno. E’ quanto apprende l’Adnkronos dallo staff del numero uno biancoceleste. Il presentatore romano aveva scatenato la polemica in seguito alla diffusione di un video nel quale affermava che sarebbe tornato allo stadio “Quando vedremo due date su Wikipedia”, girato in occasione nella manifestazione di protesta organizzata a Roma a Piazzale Ankara dai tifosi della Lazio contro il presidente del club Claudio Lotito. Insegno si era difeso al telefono con l’Adnkronos. “Si trattava di una battuta, serve spiegarlo? Mi pare evidente. Con Lotito ho anche parlato, non scherziamo su certe cose”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanità, centrodestra chiede audizione urgente su Santa Lucia

5 Luglio 2018

Sinner scatenato a Montecarlo, canta ‘We are the Champions’ con Laila

15 Aprile 2026

Uccise la sorella Alice, Alberto Scagni massacrato di botte in carcere

23 Novembre 2023

Pomezia, ex Pettirosso: l’Amministrazione comunale verso la soluzione per i 120 appartamenti coinvolti

11 Gennaio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno