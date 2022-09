Lazio, Corrotti (Fdi): Zingaretti la smetta con la propaganda e si dimetta

“Quanto sta accadendo in questi giorni, con gli annunci roboanti da parte degli esponenti della giunta regionale e oggi dello stesso Zingaretti, è la dimostrazione della completa mancanza di rispetto della sinistra verso i cittadini. Fare contemporaneamente il candidato alla Camera ed il Presidente della Regione andando in giro a promettere milioni di euro in lungo e largo per raccattare qualche voto è scorretto dal punto di vista istituzionale. Per questo motivo avevamo chiesto le immediate dimissioni di Zingaretti, proprio per evitare certe situazioni. Dopo anni di immobilismo oggi Zingaretti, a sei giorni dal voto, promette ai cittadini di Ostia 100 milioni di interventi. Ma davvero Zingaretti pensa che gli elettori siano così smemorati da dimenticare dieci anni di nulla?” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d’Italia

Mi piace: Mi piace Caricamento...