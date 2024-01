Lavoro, Censis: “Per 1 dipendente Philip Morris Bologna su 4 è un diritto”

(Adnkronos) – Nell’ambito del Rapporto 'Il senso del lavoro nella comunità produttiva e urbana di Bologna', realizzato dal Censis, è stata condotta un’indagine presso i dipendenti di Philip Morris manufacturing & technology Bologna per analizzare quale sia il senso del lavoro all’interno delle dinamiche aziendali. Il profilo di ciò che rappresenta il lavoro per i dipendenti può essere evidenziato attraverso tre elementi essenziali: il lavoro come diritto, ma anche come contributo personale a qualcosa che supera i confini del posto di lavoro e trova un riscontro anche nella collettività (lo afferma un dipendente su quattro); il lavoro come fattore di indipendenza (43,2%), con particolare rilevanza per la componente femminile dell’occupazione (57,6%); il lavoro come fattore di sicurezza economica (41,1%), che possa però essere svolto in un ambiente lavorativo meritocratico (48,6%). Più trasversalmente, l’indagine ha poi portato a riflettere sul concetto di lavoro 'ben fatto': il 46,9% dei dipendenti definisce 'ben fatto' un lavoro completo in ogni suo dettaglio (24,5%), per il 22,5% invece lo è se svolto con passione e creatività oltre quanto richiesto. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

