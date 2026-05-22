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Lavoro, Casellati: “Bene Festival, agire con persona al centro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Desidero esprimere il mio apprezzamento per questa manifestazione, che ha il merito di promuovere una approfondita riflessione sul mondo del lavoro, in una fase di cambiamenti radicali e per certi versi imprevedibili. In tale prospettiva, di fronte a cambiamenti così profondi, dettati anche dall’affermazione dell’economia digitale, dobbiamo ancora di più orientare la nostra azione tenendo fermo il valore della persona; tema che giustamente sarà al centro dei vostri lavori. Perseguendo questo obiettivo io credo sia realizzabile la trasformazione di quella che appare come una possibile minaccia per molti lavori tradizionali in una vera opportunità di sviluppo e al tempo stesso di crescita sociale ed economica”. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, in una lettera inviata al Festival del lavoro, la manifestazione promossa dai consulenti del lavoro che si è aperta oggi alla Nuvola all’Eur a Roma.  

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