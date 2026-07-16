Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Crolla parte edificio Tribunale a Bolzano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
Meno di un minuto

BOLZANO (ITALPRESS) – Un cedimento strutturale ha interessato
questa mattina il palazzo di giustizia di Bolzano. Il crollo ha devastato una parte significativa della struttura, ma fortunatamente non risulta la presenza di vittime o feriti, vista l’ora mattutina in cui è avvenuto il crollo. Attualmente erano in corso lavori di ristrutturazione. Per cause ancora in fase di accertamento hanno ceduto alcuni solai, provocando il crollo di un’intera porzione dell’edificio. Sul posto i Vigili del fuoco.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, sindaco firma ordinanza divieto balneazione intera costa 

19 Agosto 2018

Roma, ruba cosmetici e prodotti per l’igiene: arrestato 44enne

22 Luglio 2018

Attacco russo a Meloni, Solovyov insiste: “E’ fascista, perché si offende?”

22 Aprile 2026

Migranti, violenta protesta al Cpr di Gorizia

17 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno