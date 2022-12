 Latina, presentato “Romanzo di un Mostro” di Daniele Santamaria Maurizio

È stato presentato domenica 11 dicembre “Romanzo di un Mostro” il film di Daniele Santamaria Maurizio prodotto dalla Human Film International. Alla proiezione, data unica in provincia, è intervenuto un pubblico numeroso e attento. Alla visione del film è seguita una conferenza/dibattito alla quale hanno preso parte il produttore Manuel Kerry, il regista e autore Daniele Santamaria Maurizio, la psicologa/psicoterapeuta Cristina Pansera gli attori Melina Orso, Massimo Ceccarini e Maria Laura Moracci. “Romanzo di un Mostro”, diverso dai precedenti docu-film ispirati al “Mostro di Firenze”, non ha ricostruito la vicenda giudiziaria ma ha analizzato il comportamento del mostro partendo dall’infanzia fino ad arrivare all’età adulta. Con la psicologa si sono toccati i diversi aspetti, trattati nel film, che hanno portato l’adolescente non considerato a diventare “il mostro”. «C’è da sottolineare che non tutti gli adolescenti che hanno avuto un’infanzia difficile diventano mostri – ha affermato la dott.ssa Cristina Pansera – ma è certo che tutti i mostri hanno avuto un’infanzia difficile». Non sono mancati gli interventi del pubblico e i ringraziamenti. «Doveroso ringraziare tutto lo staff, che ha lavorato con enorme dedizione e quanti hanno lavorato nel backstage – ha detto il produttore Manuel Kerry – senza dimenticare partner e sponsor, molti proprio di Latina, che hanno fattivamente sostenuto l’iniziativa in un periodo non proprio favorevole per il cinema indipendente». Il Film Corto “Romanzo di un Mostro” chiude la “Trilogia del Male” e arriva dopo Lati Oscuri, E liberaci dal male. Nemmeno il tempo di spegnere le luci della ribalta e già si è pronti con la prossima sceneggiatura: «Il prossimo film s’intitola “Noi Adolescenti Perverse

(Lo scandalo dei Parioli: la genesi)” e racconterà del giro di prostituzione che ha sconvolto la Capitale ma, dalla genesi, cercheremo di raccontare cosa ha portato adolescenti integrate della “Roma bene”, che frequentano i licei più famosi e i locali più glamour, a vendersi per inseguire il miraggio dei soldi facili – ha affermato il regista/sceneggiatore Daniele Santamaria Maurizio – buona parte del lavoro è stato fatto, ora abbiamo aperto i casting per individuare le protagoniste del film». L’uscita del nuovo lavoro, che consolida il sodalizio Human Film International/ Daniele Santamaria Maurizio, è prevista per l’autunno 2023.

