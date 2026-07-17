Lanuvio accende l’estate: un festival con grandi nomi della musica e della comicità, ecco il programma completo del Monolite Summer Fest

Lanuvio si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica, del teatro e dell’intrattenimento con il ritorno del Monolite Summer Fest. La sesta edizione della manifestazione prenderà il via il 24 luglio e accompagnerà il pubblico fino al 30 agosto, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico diffuso tra Piazza Santa Maria Maggiore, Villa Sforza Cesarini, Piazza Mazzini, Largo Vittime di Brescia e Piazza Centuripe.

Organizzato dall’Associazione Culturale Liberi di Suonare, con il patrocinio e il contributo della Regione Lazio e del Comune di Lanuvio, il festival propone un calendario ricco di appuntamenti che spazia dalla musica emergente alla comicità, fino agli spettacoli teatrali e ai grandi concerti.

Ad aprire la rassegna sarà il weekend dedicato ai giovani artisti, con le esibizioni di Brezza, Disco Club Paradiso, Cosmonauti Borghesi, Pappa e Wet Dogs, accompagnati dai dj set di DJ FraSpa, DJ Civy e MartyFunky.

Il secondo fine settimana sarà invece dedicato alla musica d’autore, con il tributo a Francesco De Gregori di Mauro Ingafù, lo spettacolo soul di Andrea Ienco e il live di Piji, fresco vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima.

Dal 7 al 9 agosto riflettori puntati sulla comicità con tre protagonisti del panorama nazionale: Antonio Mezzancella, vincitore di Tale e Quale Show nel 2018, Gianluca Impastato e Marco Marzocca, volto storico di Zelig e della televisione italiana.

Gran finale dal 28 al 30 agosto nella suggestiva cornice di Villa Sforza Cesarini. In programma Historia, spettacolo che unisce musica e danza con i ballerini di Ballando con le Stelle Samuel Peron e Veera Kinnunen, il concerto di Simona Molinari con La Donna è mobile e la serata conclusiva affidata ai Black Ball Boogie, che porteranno sul palco un viaggio tra swing, boogie e rock’n’roll.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, ad eccezione degli spettacoli del 28 e 29 agosto, per i quali è previsto l’acquisto del biglietto. Il programma completo e le informazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali del festival.