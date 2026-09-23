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Lamezia Terme, studente 14enne voleva accoltellare la prof: carabinieri intercettano messaggi online e lo fermano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Avrebbe pianificato, su un gruppo Telegram, l’aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano ma è stato fermato dai carabinieri. È quanto accaduto a Lamezia Terme dove, secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta del Sud, uno studente di 14 anni dell’istituto comprensivo Nicotera Costabile è stato fermato dai militari che avrebbero intercettato i messaggi online. Sembra che il ragazzo nutrisse un rancore nei confronti della docente a causa della bocciatura dell’anno precedente.  

Un altro caso dopo quello di Roma dove uno studente 13enne ha aggredito con un coltello un’insegnante a scuola. 

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