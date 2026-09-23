Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Corea del Nord, testato un nuovo missile ipersonico: “Difficile da tracciare e intercettare”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Corea del Nord avrebbe testato un’arma ipersonica in grado di eludere i sistemi di difesa missilistica e di risultare difficile da tracciare e intercettare. Lo hanno riferito analisti all’Afp, secondo cui la Corea del Sud e il Giappone hanno affermato che Pyongyang ha lanciato due missili balistici a corto raggio al largo della sua costa orientale, condannando i lanci come minacce alla pace e alla sicurezza regionale. Da parte sua, la Corea del Nord non ha precisato di che tipo di arma si tratti, limitandosi ad affermare che il suo ufficio missilistico aveva “testato con successo un nuovo tipo di arma” in una dimostrazione di “tecnologia di difesa ultramoderna”. 

Secondo gli analisti, l’arma sembra essere una versione migliorata del missile balistico ipersonico a corto raggio Hwasongpho-11Ma-1 della Corea del Nord. Con una gittata compresa tra 450 e 600 chilometri, il missile ipersonico è “progettato per colpire installazioni militari chiave in tutta la penisola coreana in un lasso di tempo estremamente breve”, ha dichiarato all’Afp Yang Moo-jin, ex presidente dell’Università di Studi sulla Corea del Nord di Seul. Le immagini diffuse dai media statali di Pyongyang mostravano il leader Kim Jong Un e sua figlia Ju Ae mentre osservavano uno schermo che visualizzava quella che sembrava essere la traiettoria di volo del missile, etichettata come “Traiettoria di volo Hwasongpho-11Ma-1”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cutro, la sorella di una vittima: “Sajad sognava di raggiungermi in Finlandia”

25 Febbraio 2024

Venerdì 1 dicembre al Teatro Trastevere “Non è vero ma ci credo”

3 Novembre 2017

Alla Milano Art Week torna BacteriArt4, progetto di Yakult Italia e NABA

15 Aprile 2026

Latina, dall’8 al 22 settembre la mostra “Al Mare al Mare” di Marcello Trabucco

4 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno