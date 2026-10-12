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Laganà (Factorial): “Serve un’Ai integrata nei processi aziendali che lasci alle persone le

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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Più Ai non significa meno lavoro: è quanto emerge dal Factorial Business Facts Index 2026, una ricerca sul funzionamento delle imprese europee nell’era dell’Ai, presentata oggi a Milano in occasione del Factorial Summit. “Se l’Ai non è propriamente integrata nei dati, nei sistemi e nei processi aziendali, quello che fa è aumentare il lavoro e soprattutto aumentare la pressione sulle performance”, ad affermarlo Nicola Laganà, vicepresidente Marketing di Factorial. “Per alleggerire il lavoro quello che serve è un’Ai che sia integrata nei processi aziendali, non più Ai”, ha aggiunto.

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