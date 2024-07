La Sorgente, intervento di forestazione, il Sindaco di Fiumicino ha verificato lo stato dell’area

Ieri mattina, il Sindaco di Fiumicino Mauro Lombardo, l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza, il Dirigente del Settore Ambiente, Annalisa Tassone, accompagnati da alcuni tecnici, sono tornati presso l’area “la Sorgente”, a Colle Fiorito di Guidonia, per verificare la situazione complessiva dell’area dopo l’avvio dei lavori straordinari e urgenti resi necessari dopo la fine dell’intervento di forestazione da parte dell’appaltatore aggiudicatario.

La situazione, per come rappresentata anche da numerosi cittadini sui social, non soddisfa le attese dei residenti e dell’Amministrazione comunale che, per questo, ha dovuto provvedere con un intervento di pulizia dell’area e di annaffiamento delle piante che non paiono avere bene attecchito.

Nel frattempo, è stata avviata un’attenta verifica del contratto relativo al “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici”, collegato alla realizzazione di quest’opera finanziata con fondi ministeriali, in maniera che ne siano verificati puntigliosamente i contenuti. Si procederà, se del caso, all’addebito di eventuali contestazioni.

“Quest’area deve diventare un parco urbano – puntualizza il Sindaco Mauro Lombardo -, un polmone verde a disposizione della Città e, in particolare, dei più piccoli. Con gli agronomi capiremo esattamente se qualcosa non ha funzionato e, in questo caso, di chi siano le eventuali responsabilità”.