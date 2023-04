La Roma piega anche il Milan in campionato

Al Tre Fontane della capitale, la gara Roma-Milan apre la terza giornata della poule scudetto del campionato di serie A.

Al 6′ minuto punizoone calciata da Andressa che va in porta, Laura Giuliani si distende e Valery Viglicci, accanto al palo, devia in corner. Sugli sviluppi dello stesso, due minuti dopo, Giuliani si distende a terra per arrestare la palla, non arriva sulla presa ed Elena Linari sigla la rete dell’1-0 romanista.

Roma che continua l’aggressività e al 17′ è Giada Greggi che da fuori area tenta un tiro che viene bloccato facilmente da Giuliani in presa alta.

Al 28′ Benedetta Glionna trova Giuliani a sbarrarle la strada, quindi Emilie Haavi entra in area e trova la traversa a negare il raddoppio giallorosso.

Al 31′ arriva la prima occasione rossonera col cross di Martina Piemonte per la testa di Kamila Dubcová che viene parato da Camelia Ceasar.

Al 43′ Angelica Soffia colpisce di testa in area, Ceasar respinge, Soffia liscia e arriva fulminea Valery Vigilucci che sigla l’1-1.

Con questo rislutato si chiude il primo tempo della gara.

Al 50′ punizione dal limite sinistro dell’area milanista. Calcia Benedetta Glionna che calcia di prima e trova la rete del 2-1 giallorosso.

Passano appena nove minuti, angolo battuto da Andressa, testa di Linari verso l’esterno dell’area di rigore rossonera, a prendere palla c’è Emilie Haavi che spara una bomba e trova la rete del 3-1.

Da qui in avanti la Roma continua a pressare, ma senza più il mordente precedente a causa della fatica accumulata. Il Milan invece, deluso, non riesce a concludere le manovre e non mette paura alla difesa capitolina.

All’82’ però Annamaria Serturini tenta il tiro da fuori area, ma Laura Giuliani è attenta e blocca con sicurezza.

All’ultimissimo secondo di gioco Vigilucci tenta la conclusione sotto porta, ma Ceasar le dice di no respingendo la palla sulla linea di porta.

I tre punti li ottiene la Roma che nella prossima sfida vedrà le giallorosse essere impegnate sul campo dell’altra milanese del campionato, ovvero l’Inter, sabato 15 aprile alle ore 14,30.

Le formazioni:

ROMA (4-4-2):

Camelia Ceasar 12, Elisa Bartoli 13 (C), Carina Wenninger 23, Elena Linari 32, Lucia Di Guglielmo 3, Emilie Haavi 11, Manuela Giugliano 10, Giada Greggi 20, Andressa 7 (Norma Cinotti 5), Valentina Giacinti 9 (Zara Kramžar 33), Benedetta Glionna 18 (Annamaria Serturini 15).

Coach: Alessandro Spugna

MILAN (4-3-3):

Laura Giuliani 1, Angelica Soffia 4 (Nesrine Bahlouli 69), Małgorzata Mesjasz 25, Aniek Nouwen 5, Sara Thrige 3, Greta Adami 8, Kamila Dubcová 10, Valery Vigilucci 17, Valentina Bergamaschi 7 (C), Martina Piemonte 18, Lindsey Thomas 19 (Oona Sevenius 13).

Coach: Maurizio Ganz

Reti: 8′ Linari (Roma), 43′ Vigilucci (Milan), 50′ Glionna (Roma), 59′ Haavi (Roma).

Ammonizioni: Vigilucci (Milan), Giuliani (Milan).

Arbitro: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco (NA)