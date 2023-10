La Roma distugge il Vorskla in Champions

Al Tre Fontane della capitale, la Roma ospita il Vorskla per il ritorno della seconda fase delle campionesse per l’accesso alla fase a gironi della Champions League, dopo la vittoria per 3-0 all’andata.

La gara si apre con la Roma che cerca subito il vantaggio, ma Kateryna Samson è sempre ben allerta, almeno fino al 35′, minuto in cui Laura Feiersinger serve Évelyne Viens che davanti alla porta mette a segno, come all’andata, la rete dello 0-1 romanista.

Ucraine che non si dimostrano affatto pericolose per tutto il primo tempo, ma al 50′ Roksolana Kravchuk serve Nicole Kozlova che segna la rete dell’1-1, che però non basta per il club ucraino.

La Roma non ci sta, e al 56′ Zara Kramžar serve in area Bárbara Latorre e Roma che passa nuovamente in vantaggio. Gol dell’1-2 e prima rete da romanista per la spagnola.

Passano appena due minuti esu cross di Manuela Giugliano da calcio d’angolo, Lucia Di Guglielmo segna l’1-3.

Al 68′ Latorre vede bene Lucia DI Guglielmo che non sbaglia l’aggancio ed è 1-4 per le lupacchiotte.

Al 70′ è Feirsinger che cerca la rete personale, ma Samson è attenta. La Roma quindi continua ad attaccare e all’83’ Valentina Giacinti trova la conclusione, ma la palla è deviata da Yana Kotyk che spedisce la palla nella sua porta ed è autogol quello che decreta l’1-5 per la Roma.

Passano appena cinque minuti, tiro di Beneddetta Glionna, palla che viene toccata ancora da Yana Kotyk che ricomette autogol ed è 1-6.

Roma quindi qualificata alla fase a gironi grazie al complessivo di 1-9 e che vedrà l’estrazione a Nyon il 20 ottobre alle ore 13,00 visibili in diretta sul sito uefa.com.

Formazioni:

VORSKLA (4-2-3-1):

Kateryna Samson 23, Maryna Shavynuk 19 (Olga Osipyan 20), Kateryna Korsun 17, Yana Kotyk 4, Iryna Podolska 29, Anna Petryk 25, Anna Davydenko 3, Veronika Andrukhiv 5, Yana Kalinina 10 (C) (Iryna Kotiash 16), Nicole Kozlova 11 (Viktoriia Radionova 9), Roksolana Kravchuk 22.

Coach: Nataliia Zinchenko.

ROMA (3-1-2-1-2-1):

Tinja-Riikka Korpela 1, Elena Linari 32 (C), Oihane Valdezate 6, Lucia Di Guglielmo 3, Saki Kumagai 8 (Claudia Ciccotti 16), Laura Feiersinger 23, Martina Tomaselli 21 (Benedetta Glionna 18), Zara Kramžar 33, Bárbara Latorre 19 (Valentina Giacinti 9), Annamaria Serturini 15 (Giada Pellegrino Cimò 56), Évelyne Viens 7 (Manuela Giugliano 10).

Coach: Alessandro Spugna

Reti: 35′ Viens (Roma), 50′ Kozlova (Vorskla), 56′ Latorre (Roma), 58′ Di Guglielmo (Roma), 68′ Di Guglielmo (Roma)., 83′ Kotyk autogol (Roma), 88′ Kotyk autogol (Roma).

Ammonizioni: //

Arbitro: Olatz Rivera Olmedo della federazione spagnola