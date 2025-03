Il Pigneto tra lavori ferroviari e riprese cinematografiche: i disagi dei residenti

Nel quartiere Pigneto è sempre più caos: non solo i lavori delle Ferrovie, anche le riprese de I Cesaroni ed i cittadini sono imbufaliti

Il Pigneto, uno dei quartieri più vivaci e caratteristici di Roma, si trova a fronteggiare una serie di problematiche che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei suoi abitanti. Se da un lato ci sono i disagi legati ai lavori per la nuova stazione ferroviaria, dall’altro le riprese della celebre serie TV I Cesaroni non sono da meno. La combinazione di cantieri e set cinematografici sta creando non pochi grattacapi per i residenti, complicando ulteriormente la viabilità e la disponibilità di parcheggi.

Tra lavori per la stazione e riprese de I Cesaroni

I lavori in corso per la realizzazione della nuova stazione Pigneto da parte delle Ferrovie dello Stato hanno già provocato numerosi disagi, soprattutto in termini di viabilità. Le modifiche alla circolazione stradale, le restrizioni nei parcheggi e l’aumento del traffico stanno mettendo a dura prova i residenti.

Ma, se possibile, il tutto è stato ulteriormente complicato dalle riprese della settima stagione de I Cesaroni, che stanno attirando un gran numero di troupe cinematografiche nel quartiere. Dal 19 al 21 marzo, il quartiere ha visto una prima serie di riprese in alcune strade simbolo, come via di Villa Serventi, via Ignazio Danti e via Adriano Balbi, che sono state bloccate per consentire le riprese.

I divieti di sosta e la chiusura delle strade limitrofe hanno creato non pochi problemi a chi vive quotidianamente in zona. E sebbene queste riprese siano molto attese dai fan della serie, i disagi per i residenti sono palpabili.

I disagi per i residenti e l’intervento del Municipio V

La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali, in particolare del Municipio V. L’assessora ai Lavori Pubblici, Maura Lostia, ha confermato che le riprese de I Cesaroni non sono l’unico problema. Le segnalazioni dei disagi causati dai lavori della stazione ferroviaria sono in aumento e riguardano principalmente i residenti di via Luigi Filippo de Magistris, un’area vicino alla Circonvallazione Casilina, che è già sotto stress per i lavori di RFI.

L’assessora Lostia ha spiegato che, oltre alle difficoltà legate alla viabilità e alla carenza di parcheggi, il quartiere dovrà far fronte a una crescente presenza di troupe cinematografiche e televisive. In questo contesto, il Municipio ha deciso di scrivere al Dipartimento Attività Culturali del Comune di Roma per chiedere una gestione più equilibrata delle riprese, cercando di limitare i disagi per i residenti, ma senza compromettere le opportunità di valorizzazione del territorio.

Il precedente della Garbatella: un modello da seguire?

Non è la prima volta che un quartiere di Roma si trova a dover fare i conti con l’impatto delle riprese cinematografiche. Un caso simile si è verificato a Garbatella, dove i residenti si sono sollevati contro i divieti di sosta dovuti alle riprese de I Cesaroni. In quel caso, il presidente del Municipio VIII ha dovuto intervenire per ridurre i disagi, chiedendo una rimodulazione del piano di riprese per non danneggiare troppo la quotidianità dei residenti.

Nel Pigneto, la situazione potrebbe seguire lo stesso copione. La richiesta di limitare le aree e i giorni in cui le troupe cinematografiche possono operare è al centro delle preoccupazioni del Municipio V. Se da un lato le riprese sono una grande opportunità di visibilità e valorizzazione per il quartiere, dall’altro è fondamentale che i residenti non siano ulteriormente penalizzati, soprattutto in un periodo già complicato dai lavori ferroviari.

Con l’arrivo di nuove troupe e la continua presenza delle riprese, il quartiere potrebbe rischiare di subire ulteriori pressioni. Ma la vera domanda è: è possibile conciliare il valore culturale e turistico delle riprese cinematografiche con la qualità della vita dei residenti? La soluzione, probabilmente, sta nel trovare un equilibrio che tenga conto di entrambi gli aspetti.

In attesa di sviluppi, i residenti del Pigneto continuano a far sentire la loro voce, sperando che le autorità locali possano trovare una via di mezzo che permetta di valorizzare il quartiere senza compromettere la loro quotidianità.