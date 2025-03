Eclissi solare in Italia: quando ci sarà e come vederla

Eclissi solare in Italia: quando accadrà, come e dove vederla nel nostro Paese: ecco tutte le info

Il 29 marzo 2025, tutti con gli occhi rivolti verso il cielo! La giornata si preannuncia spettacolare con una eclissi solare parziale che sarà visibile in Italia, soprattutto nel Nord. Mentre il fenomeno non raggiungerà percentuali di oscuramento elevato, il suo fascino è garantito. Se sei in cerca di un’esperienza unica, continua a leggere per scoprire quando e dove vedere l’eclissi e come farlo in sicurezza.

Quando vedere l’eclissi solare in Italia

Se ti trovi in Italia il 29 marzo, preparati a una piccola magia del cielo. L’eclissi solare parziale sarà visibile tra le 11:00 e le 13:00, con il picco di oscuramento che si raggiungerà intorno a mezzogiorno. Però, attenzione: la visibilità del fenomeno dipenderà dalla tua posizione in Italia.

Nelle città del Nord, come Aosta, Torino e Milano, la copertura solare sarà più marcata, raggiungendo circa il 12%. Al contrario, in città come Roma, l’oscuramento sarà appena percepibile, con solo un 2,38% di copertura. Più sali verso il Nord, maggiore sarà la visibilità: a Torino l’eclissi coprirà il 11,18% del disco solare, e a Aosta si raggiungerà il 12,54%.

In città come Bologna, Venezia e Genova, la copertura sarà rispettivamente del 6,26%, 6,39% e 8,81%. Il picco dell’eclissi, dunque, sarà visibile intorno a mezzogiorno, e i tempi di inizio e fine varieranno da città a città. Ad esempio, a Milano il fenomeno inizierà alle 11:22 e finirà alle 11:48, con il massimo oscuramento alle 12:04.

Come osservare l’eclissi in sicurezza

Sei pronto per ammirare questo spettacolo naturale? Però, prima di guardare il cielo, ricorda che osservare il Sole a occhio nudo può essere estremamente pericoloso. I raggi solari possono causare danni gravi agli occhi e, nei casi più estremi, portare a cecità permanente.

Per questo motivo, è fondamentale osservare l’eclissi attraverso occhiali protettivi con filtri solari certificati. Non tentare di usare metodi fai-da-te, come occhiali da sole o lenti scure non idonee, perché non garantiscono la protezione necessaria.

Esistono anche dispositivi professionali come lenti speciali o filtri solari, che sono perfetti per osservare il fenomeno in sicurezza. Un altro metodo interessante per osservare l’eclissi è utilizzare la proiezione indiretta, proiettando l’immagine del Sole su una superficie chiara attraverso un piccolo foro.

Che cos’è un’eclissi solare?

L’eclissi solare è un fenomeno astronomico che si verifica quando la Luna si trova esattamente tra il Sole e la Terra, oscurando parzialmente o completamente il nostro astro. La Luna proietta un cono d’ombra sulla Terra, e in alcune zone del pianeta il Sole diventa completamente invisibile, mentre in altre si verifica solo una copertura parziale, come quella che vedremo il 29 marzo.

Questo tipo di eclissi è una vera e propria danza tra i corpi celesti, dove la Terra, la Luna e il Sole si allineano in modo perfetto, dando vita a uno spettacolo affascinante e misterioso. Anche se il fenomeno durerà solo pochi minuti, l’emozione di vederlo è impagabile, quindi non dimenticare di prepararti per il 29 marzo e di osservare il cielo con la giusta attenzione e curiosità.

Se non puoi vedere l’eclissi dal tuo paese, non preoccuparti: in altri paesi europei come Francia, Spagna e Regno Unito la copertura solare sarà maggiore. Ma per chi cerca una visione totale, basta attraversare l’Atlantico e raggiungere paesi come il Canada o la Groenlandia, dove l’eclissi sarà quasi completa.

Alla fine, che sia una piccola copertura o un’oscurità totale, ogni eclissi solare è un invito a guardare il cielo con occhi pieni di meraviglia. Sarà una giornata speciale per tutti gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia vivere un momento unico nel suo genere. Non perderlo!