La Roma dilaga a Sesto Fiorentino

La Fiorentina e la Roma si sono affrontate nella prima partita della Poule Scudetto di Serie A allo Stadio Pietro Torrini di Sesto Fiorentino (FI) alle ore 18:00. La Fiorentina cercava di riscattarsi dalle ultime due sconfitte contro Juventus e Inter, mentre la Roma cercava di continuare la sua striscia positiva di due vittorie consecutive contro Inter e Sampdoria. Inoltre, la Roma ha sempre avuto la meglio contro la Fiorentina nelle ultime sfide tra le due squadre, ottenendo cinque vittorie consecutive. La Roma era inoltre alla ricerca di una sesta vittoria consecutiva contro la Fiorentina, un traguardo mai raggiunto prima.

Primo pallone mosso dalla Viola. Al 7′ Annamaria Serturini prova a rendersi pericolosa sulla corsia di destra, ma è attenta la retroguardia di casa. Continua ad attaccare la squadra giallorossa e al 10′, Giada Greggi lancia in area per Valentina Giacinti, in vantaggio su Stephanie Breitner. La numero nove si smarca e va al tiro spiazzando Katja Schroffenegger e sigla lo 0-1. Dopo tre minuti verticalizzazione di Greggi per Giacinti che va al volo, para l’estremo difensore di casa. Al 20′ pasticcio della Fiorentina, Annahita Zamanian dopo una serie prolungata di dribbling passa indietro al portiere, che non trattiene con i piedi, Manuela Giugliano ruba palla e va in rete, 0-2 per la Roma. Dopo otto minuti Valentina Giacinti va ancora in gol con un gran colpo di testa su cross dalla destra di Carina Wenninger. È la rete dello 0-3 giallorosso.

Al 29′ viene assegnato un cartellino giallo per Alice Parisi, che commette fallo su Norma Cinotti, la centrocampista salterà il prossimo match contro il Milan. Dopo cinque minuti la situazione si ribalta, Cinotti viene ammonita per un fallo su Parisi. Al 38′ la Fiorentina riconquista palla e Parisi ci prova dal limite, Giugliano difende e il pallone arriva tra le mani di Camelia Ceasar. Risponde la Roma con Serturini che dribbla Tucceri Cimini e libera il destro, il pallone non entra in porta di poco.

La gara riprende con il primo cambio della gara, per la Fiorentina esce Parisi ed entra Longo. Al 47′ Carina Wenninger cala il poker dello 0-4 giallorosso ribadendo in porta la respinta di Schroffenegger sul colpo di testa di Cinotti. Dopo due minuti cross teso di Haavi dalla sinistra, Giacinti va di testa, ma non centra lo specchio. Al 51′ la Fiorentina prova ad accorciare le distanze, con Alexandra Jóhannsdóttir che insacca di piatto destro, servita da Tucceri Cimini da calcio d’angolo. Rete dell’1-4. Dopo due minuti Emilie Haavi ci prova dal limite: stop e tiro, ma la norvegese prende la parte superiore della traversa. Al 57′ la viola va alla ricerca del secondo gol con Miriam Longo a tu per tu con Ceasar, che blinda la porta giallorossa. Al 63′ doppio cambio per la Roma, escono Giugliano e Giacinti ed entrano Vicky Losada e Benedetta Glionna. Roma in pieno controllo, sono molte le azioni create dalla squadra di Mister Spugna.

Al 72′ entrano Lucia Di Guglielmo e Alva Selerud ed escono Andressa e Haavi. Doppio cambio anche per la Fiorentina dopo quattro minuti, escono Kaja Eržen e Breitner al loro posto entrano Federica Cafferata e MIchela Catena. Al 77′ Benedetta Glionna chiude i conti: passaggio morbido in verticale di Losada, la 18 stoppa di petto e da distanza ravvicinata mette a segno il suo 8° gol stagionale che corrisponde col defitivo 1-5. Dopo due minuti ultimo cambio giallorosso: esce Greggi, dentro Claudia Ciccotti. All’85 viene assegnato un doppio giallo per Zamanian: il primo per fallo ai danni di Cinotti, il secondo per proteste.

La partita è finita sul punteggio di 1-5 in favore della Roma, che ha ottenuto una convincente vittoria sulla Fiorentina. La Roma ha dimostrato di essere in gran forma, segnando cinque gol e concedendo solo uno alla squadra di casa. D’altra parte, la Fiorentina ha avuto un inizio difficile nella Poule Scudetto, cercando di rimediare alle sconfitte contro Juventus e Inter.

Le giallorosse non gioceranno la seconda giornata di campionato, avndo in calendario il turno di riposo, ma sfideranno il Bsrcellona in Champions League prima allo stadio Olimpico il 21 marzo alle ore 21,00 e poi al Camp Nou il 29 marzo alle ore 18,45. Le viola invece giocheranno direttamente domenica 26 marzo alle ore 14,30 in casa del Milan in serie A.

Le formazioni

FIORENTINA (3-5-2):

Katja Schroffenegger 1, Stephanie Breitner 6 (Michela Catena 10), Laura Agard 34, Alice Tortelli 5 (C), Kaja Eržen 16 (Federica Cafferata 7), Annahita Zamanian 91, Alcie Parisi 8 (Miriam Longo 19), Alexandra Jóhansdóttir 88, Linda Tucceri Cimini 27, Verónica Boquete 87, Pauline Hammarlund 15.

Coach: Patrizia Panico

ROMA (3-5-2):

Camelia Ceasar 12, Carina Wenninger 23, Elena Linari 32, Moeka Minami 2, Annamaria Serturini 15, Norma Cinotti 5, Manuela Giugliano 10 (C), Vicky Losada 14), Giada Greggi 20 (Claudia Ciccotti 16), Emilie Haavi 11 (Alva Selerud 19), Andressa 7 (Lucia Di Guglielmo 3), Valentina Giacinti 9 (Benedetta Glionna 18).

Coach: Alessandro Spugna

Reti: 11’ Giacinti (Roma), 21’ Giugliano (Roma), 28’ Giacinti (Roma), 47’ Wenninger (Roma), 51’ Jóhansdóttir (Fiorentina), 77’ Glionna (Roma).

Ammonzioni: Parisi (Fiorentina), Cinotti (Roma), Zamanian (Fiorentina).

Espulsioni: Zamanian (Fiorentina).

Arbitro: Fabrizio Ermes Cavaliere della sezione di Paola (CS)