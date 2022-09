La preview della quarta giornata della Serie A Femminile TIM

La quarta giornata del girone d’andata della Serie A Femminile TIM promette spettacolo: le dieci squadre iscritte al primo campionato professionistico sono pronte a darsi battaglia per scalare la classifica.

SASSUOLO – JUVENTUS

Il lunch match di oggi alle 12:30 è caratterizzato da una grande sfida, fra due squadre che stanno vivendo momenti diversi: il Sassuolo, ultimo in classifica con neanche un punto raccolto e reduce da tre sconfitte di fila, tutte avvenute in rimonta, affronta una Juventus reduce dalla vittoria con la Roma in campionato e dal pareggio in Champions League contro il Køge, squadra danese. Le ragazze di Piovani cercheranno, contro le campionesse d’Italia, di raccogliere i primi punti stagionali.

ROMA – FIORENTINA

Altro big match di giornata è quello che vede protagoniste Roma e Fiorentina alle 14:30: le giallorosse, uscite sconfitte dal confronto contro le bianconere nella giornata precedente pur esprimendo un ottimo calcio, sono in cerca di immediato riscatto contro la capolista Fiorentina, reduce da tre vittorie di fila e prima in classifica a punteggio pieno.

PARMA – MILAN

In contemporanea a Roma – Fiorentina, il Parma attende il Milan in casa per tornare a raccogliere dei punti dopo la sconfitta contro la Fiorentina: il Milan, dal canto suo, ha trovato la prima gioia stagionale vincendo sul Sassuolo nella giornata precedente e vuole tornare a scalare la classifica.

POMIGLIANO – COMO

Il lunch match di domenica è una sfida chiave per la salvezza: il Pomigliano, ultimo in classifica con zero punti come il Sassuolo e proprio il Como, cercherà di dare una scossa alla propria stagione, così come le lombarde, uscite sconfitte negli ultimi minuti della gara contro la Sampdoria. Le comasche dovranno fare a meno del loro capitano Rizzon, espulsa nel concitato finale di partita contro le blucerchiate

SAMPDORIA – INTER

Il programma di giornata si chiude domenica alle 14:30, con la sfida fra Sampdoria e Inter in casa delle blucerchiate: le ragazze di Cincotta, a punteggio pieno dopo tre vittorie in altrettante partite disputate, incontrano le nerazzurre di Rita Guarino, reduci da due vittorie e un pareggio, maturato da una partita al cardiopalma contro la Juventus.

