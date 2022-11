Grande riapertura per la nuova stagione teatrale del Teatro Uniko di Lavinio, coinvolgente e divertente tutta la programmazione. Il piccolo Teatro Uniko si trova all’interno della nota scuola di Danza Crazy School e da anni Andrea Serpa e Fabio Pontecorvo guidano con passione e dedizione la direzione artistica di questo splendido progetto culturale. In programmazione per Novembre (venerdì 25) la divertentissima pièce “Odio i monologhi (Però li faccio)”, protagonista Danila Stalteri. La Staleri, romana di nascita, energica e spiritosa, ha iniziato la carriera da giornalista e successivamente correttrice di bozze in una casa editrice, in seguito è arrivata la decisione di diventare attrice recitando nella fiction Rai “Terra Ribelle” di Regia Cinzia Th Torrini. Il monologo viene visto come lo specchio del mondo di oggi, ci siamo abituati a stare da soli a “cantarcela e suonarcela da soli”. Si parla delle differenze tra uomo e donna e degli aspetti del mondo contemporaneo, tra cui l’insicurezza e la paura di esporsi.

Quanti di noi soffrono della paura di essere fraintesi? Quanti di noi vedono il dialogo quasi come un pericolo? E allora ci si prepara per un viaggio immaginario dove fare la valigia rappresenta la cosa più importante. Ma è poi così importante il bagaglio che decidiamo di portarci dietro? Dopo tanto tempo in cui siamo stati soli nelle nostre case, la protagonista di questo viaggio immaginario decide di infrangere la barriera tra attore e spettatore per sapere, finalmente, chi c’è davvero dall’altra parte. I prossimi incontri teatrali in calendario: 25 novembre alle ore 21.00 Danila Stalteri in “Odio i monologhi”; 9 dicembre alle 21.00 Dado Show; 20 gennaio alle 21.00 Lallo Circosta, Riccardo Graziosi e Vania Della Bidia “Noi in quanto che…”; 3 febbraio alle ore 21.00 con Roberto D’Alessandro in “Money”; 17 febbraio alle ore 21.00 Alessandra De Pascalis in “Mi vedo con uno”, 3 marzo alle ore 21.00 Tiziana Foschi e Nina Fucci in “Donne du du du”; 17 marzo alle 21.00 con Paolo Triestino in “Guanti bianchi”; il 31 marzo alle 21.00 in scena Viviana Falco con “Au-revoir”. Ogni serata si svolgerà un’estrazione che regalerà una cena per 2 persone, oltre ad altri premi offerti dai partners della rassegna. Per info e prenotazioni 347. 6644361.

