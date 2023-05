La Juventus vince a Bergamo ed è seconda

MILAN-LAZIO 2-0

Prove di Champions per il Milan che in casa propria piega la Lazio per 2-0 con reti di Bennacer al 17mo e di Theo Hernandez al 29mo. Una Lazio decisamente sotto tono e molto probabilmente stanca anche se è da un po’ che gioca una gara a settimana e nonostante questo appare con le ruote sgonfie, Così i biancocelesti hanno accusato un calo di forma anche dal secondo tempo della partita casalinga contro il Sassuolo e vinta per 2-0 dove nella ripresa gli emiliani hanno a più riprese sfiorato il pareggio. Adesso la Lazio può iniziare a rischiare perchè cn una eventuale, ma forse improbabile vittoria della Juve a Bergamo si ritroverebbe al terzo posto mentre anche Inter, Roma e Atalanta corrono.

Un momento atleticamente preoccupante per gli uomini di Sarri che dovranno stringere i denti e incrociare le dita per sperare di tornare nell’Europa che conta.

ROMA-INTER 0-2

Milano batte Roma 2-0 negli incrociati della giornata. Dopoil Milan contro la Lazio, anche l’Inter batte la Roma con lo stesso risultato allo stadio Olimpico.

Con un gol per tempo, prima con Di Marco al 33mo e poi con Lukaku al 74mo, i nerazzurri passano in una serata fondamentale per la rincorsa alla zona Champions. I nerazzurri attraversano uno stato di forma straordinario inanellando la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Roma falcidiata da infortuni e anche dalla sfortuna resta a quota 58 e quindi al momento abbondantemente fuori dalla zona Europa che conta.

CREMONESE-SPEZIA 2-0

Importante scontro salvezza in quel di Cremona tra Cremonese e Spezia.

Al 41mo i padroni di casa vanno in vantaggio con Ciofani e poi nella ripresa arriva il raddoppio splendido di Vasquez al 77mo che salta più in alto di tutti su uno spiovente e fulmina Drongowsi col pallone sotto la traversa.

La Cremonese vince ancora e si porta a 24 punti contri i 27 dello Spezia e del Verona e domenica la Cremonese è attesa da una prova molto più dura perché dovrà andare a Torino a far visita alla Juventus

ATALANTA-JUVENTUS 0-2

Importantissima vittoria della Juventus a Bergamo contro un’Atalanta in cerca di punti per entrare in zona Champions. La formazione di Gasperini orfana di alcuni importanti titolari come Hojilund e Lookman rende l’onore delle armi ai bianconeri che vincono meritando.

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato dove però i padroni di casa creano qualche occasione in più, i due gol della Juventus vengono entrambi nella ripresa. Il primo a segnare è il giovane Iling Jr alla sua prima rete in serie A. Costruisce un’azione da solo e poi scambia con Rabiot che mette al centro e su un rimpallo, Iling è pronto ad approfittarne e a segnare.

Il raddoppio arriva a tempo praticamente scaduto. Contropiede dei bianconeri con Chiesa che corre verso la porta affiancato da Vlahovic. Il nove bianconero riceve palla dal compagno e con un sinistro perfetto dal limite dell’area infila la palla all’incrocio dei pali.

Juventus adesso da sola al secondo posto in classifica a quattro giornate dal termine e domenica prossima ospiterà la Cremonese.

TORINO-MONZA 1-1

Altro risultato utile del Monza che va a pareggiare 1-1 allo stadio Grande Torino contro i granata di Juric.

E’ il Torino ad andare in vantaggio al 46mo con il solito Sanabria, giocatore sempre più interessante.

Ma il Monza non si arrende mai e all’86mo riesce a pareggiare con Caprari riuscendo a strappare un punto d’orgoglio. Torino e Monza viaggiano a braccetto e in acque tranquillissime a metà classifica con 46 punti ciascuno.

NAPOLI-FIORENTINA 1-0

Il Napoli vince in casa contro la Fiorentina in occasione della festa scudetto e lo fa davanti al proprio pubblico delirante. I padroni di casa beneficiano di due calci di rigore, il primo parato da Terracciano su esecuzione di Osimehn al 48mo ma poi arriva un secondo penalty al 74mo che però questa volta il nigeriano non sbaglia.

Ottima Fiorentina in ogni caso che non ha per nulla sfigurato sul terreno di gioco dei neo campioni d’Italia

LECCE-VERONA 0-1



Durissimo scontro salvezza in Puglia tra Lecce e Verona in una situazione di classifica drammatica per il Verona ma non troppo migliore per il Lecce.

Prima vittoria in trtasferta del Verona in stagione e la ottiene proprio sul campo del Lecce trascinando i salentini nelle sabbie mobili della lotta per non retrocedere. E’ Ngonge al 71mo a portare in vantaggio i veneti con un gran tiro da fuori area anche se deviato leggermente da Baschirotto che mette fuori causa il proprio portiere. Vittoria importante ma che accende ancora di più la lotta per non retrocedere.

La giornata si concluderà domani con le restanti partite

Udinese-Sampdoria; Empoli-Salernitana; Sassuolo-Bologna