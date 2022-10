La Fra Diavolo parte per il Giro del mondo e salpa da Gaeta

La Fra Diavolo parte per il giro del Mondo. Un sogno nel cassetto e la consapevolezza che sia arrivato il momento per realizzarlo.

L’armatore Vincenzo Addessi porterà la sua “Fra’ Diavolo” in giro attorno al mondo. Non 80 giorni come scriveva Jules Verne ma più di un anno per concludere questo viaggio attorno al globo in barca a vela. Una barca la “Fra’ Diavolo” che unisce lo spirito sportivo ad una eleganza davvero mozzafiato.

Con le sue barche (le Fra’ Diavolo nel tempo sono state diverse, via via sempre più grandi e performanti) Vincenzo Addessi ha partecipato a regate ovunque, riuscendo sempre a portare a casa risultati soddisfacenti.

Adesso questo progetto che porterà, come si diceva un tempo, la Fra’Diavolo in giro per i sette mari, oggi diremmo meglio per i 5 continenti.

La partenza da Gaeta è avvenuta lo scorso mercoledì. In questo momento si stanno effettuando delle tappe di avvicinamento che porteranno la Fra Diavolo alle Canarie. Poi dopo una regata sino a Capo Verde l’avventura proseguirà circumnavigando l’Africa per città del Capo.

Un’avventura che come detto terrà impegnato l’equipaggio per più di un anno alla scoperta di luoghi e colori mai visti. Alla ricerca forse dell’avventura stessa che un’impresa del genere scatena. Sulla barca a vela, dalla cui poppa troneggia la firma originale del grande guerrigliero itrano, sventola anche un piccolo vessillo del Comune di Itri che il Sindaco di Itri Agresti consegnò all’armatore itrano in occasione della sua premiazione a “cittadino dell’anno”.

