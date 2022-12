La dodicesima giornata della Serie A Femminile

La terza giornata di ritorno della Serie A Femminile si è conclusa nel pomeriggio di domenica: ecco tutti i risultati

POMIGLIANO – INTER 1-2

L’Inter trionfa in casa del Pomigliano grazie alla doppietta di Tabitha Chawinga, che rende vana la rete della granata Martìnez allo scadere del secondo tempo: le nerazzurre riescono così ad allungare il vantaggio sul Milan quinto in classifica, avvicinandosi alla Fiorentina.

SASSUOLO – MILAN 0-1

Il Sassuolo interrompe la striscia di risultati utili consecutivi e cade in casa contro il Milan, grazie all’unica rete, nel primo giro di orologio della partita, segnata da Kosovare Asllani.

PARMA – FIORENTINA 0-4

La Fiorentina travolge in trasferta il Parma e continua la sua lotta per i vertici della classifica: una doppietta dell’islandese Johànsdòttir, un rigore di Kajàn e una rete di Boquete certificano la vittoria delle ragazze gigliate. Le crociate, in fondo alla classifica, non riescono a uscire dal periodo di crisi.

SAMPDORIA – COMO 0-1

La sfida salvezza di giornata va al Como, che vince sulla Sampdoria al Luigi Ferraris di Genova: l’unica rete del match, siglata da Karlenas, permette alle lariane di volare al settimo posto in classifica. Sprofondano invece le blucerchiate, a quattro punti dal fanalino di coda Parma.

ROMA – JUVENTUS 2-4

In una sfida spettacolare e senza esclusione di colpi, la Juventus trionfa sulla Roma e accorcia la distanza in classifica: le giallorosse passano in vantaggio con Serturini, per poi farsi rimontare dalle reti di Beerensteyn e Girelli. A nulla vale il pareggio di Andressa, poiché altre due reti, un’altra di Beerensteyn e una di Grosso, certificano la vittoria delle bianconere.

