La difesa personale della donna

Bulli Stop e la FIEFS (Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi – Benemerita dal CONI).

L’esigenza è maturata da vari confronti tra il Presidente Nazionale Fiefs Prof. Giuseppe Cindolo, la Commissaria Pro Tempore Fiefs Lombardia Prof.ssa Olga Cicognani e l’Assessora Prof.ssa Roberta Morelli.

Ci coinvolgono, e strettamente al connubio presente di un’indole di una formazione maturata nelle arti marziali in parallelo con le Scienze Umane decidono di strutturare un’attività rivolta al mondo femminile con un particolare accento sulla prevenzione e sulla difesa personale, ma come? Con un taglio diverso, più spendibile, più efficace, semplicemente più veritiero ed efficace. Commercialmente parlando meno accattivante ma significativamente più produttivo e stimolante.

LA TUTELA DELLE DONNE

Una collega questa mattina commenta: “ma fate un corso di difesa personale o di Psicopedagogia?”. Una domanda fantastica che senza volerlo inizia ad aprire un Vaso di Pandora e noi, al di là degli esiti del progetto, siamo orgogliosamente complici nel tradurlo in aula, renderlo fruibile. Ma perché la fiducia di istituzioni importanti di livello nazionale? Perché? Semplicemente perché crediamo sia giusto accodarci alla Marina Militare Statunitense nell’affermare dopo mezzo secolo di indagini che esiste altro, che non siamo soli, che gli extra-terrestri potrebbero finalmente essere sdoganati. Da qui si apre un mondo, un universo parallelo sul ciò che effettivamente è utile e talmente cinico che può tutelare il tuo benessere nel vivere quotidiano e la folta schiera di abili (ma non più) venditori di fumo.

Una donna ha il diritto di difendersi senza ricorrere ad un apprendimento veloce e sommario di quattro tecniche illusionisticamente coreografiche che nella maggioranza dei casi fomentano l’ego personale e nulla più.

Le società nella storia dell’uomo sono sempre state caratterizzate dal banale e riduttivo “0” o “1”, acceso o spento, yes or not. Scelte consapevoli e poco coraggiose capaci di condizionare una giornata qualunque, un imprevisto immediato, una valutazione sommaria.

Il Format di questa Difesa Personale dedicata alle donne prevede questo, valuta la realtà senza materassini, guantini, magliette con gladi e teschi pronti ad annichilire la paura, quella paura non propriamente tale che non scopriremo mai nell’accompagnamento di una tecnica in palestra o in una coreografica simulazione al parco.

Sviscereremo il concetto di paura, di difesa, di prevenzione formulando con le stesse partecipanti (lo scopo), alternative e stati d’animo capaci di salvarci veramente in momenti di ipotetico pericolo.

