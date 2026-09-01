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La chiesa è allagata ma il matrimonio ‘s’ha da fare’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La chiesa si allaga per la pioggia torrenziale portata dal monsone ma il matrimonio ‘s’ha da fare’. Nelle Filippine una coppia non rinvia le nozze nonostante il meteo poco collaborativo. Nella città di Hagonoy, la chiesta di San Giovanni Battista è completamente allagata. 

 

Sposa, sposo e invitati però non rinunciano. La coppia si presenta, con l’acqua alta circa un metro, fino all’altare. E dice sì. 

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