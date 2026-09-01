Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sinner testimonial per… l’istruzione: “Ragazzi, andate a scuola”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Andare a scuola o non avere alcuna scelta?”. La domanda che pone Jannik Sinner, fuoriclasse azzurro del tennis e numero uno del ranking Atp, ha una sola risposta: un’istruzione di qualità apre un futuro ricco di possibilità per ogni bambino. Ovunque.
 

Il tennista, da sempre in prima linea per sottolineare l’importanza della scuola e dell’istruzione, ha pubblicato sui suoi canali social un messaggio per chiarire il concetto, nell’ambito della partnership con Gpe, per il programma #MultiplyPossibility per le prossime generazioni. In un video lanciato sui social, Sinner ha risposto a una raffica di domande a tema scolastico. Dopo aver scherzato un po’, spiegando di essere sempre stato – per esempio – uno da “ultimo banco”, Jannik ha sottolineato l’importanza dell’istruzione e dell’andare a scuola per i ragazzi. Per avere un futuro importante e diverse possibilità nella vita.
 

Sinner ha poi chiuso con lo slogan del progetto: “Fund education, multiply possibility”. L’istruzione, insomma, moltiplica le possibilità. Non solo per i campioni dello sport.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Poste, raggiunto il traguardo di 10 mln di carte Postepay Evolution

22 Novembre 2023

Mondiali, camminata Haaland diventa virale, social in tilt per il norvegese

9 Luglio 2026

Bancomat accelera su Eur.Bank, progetto di stablecoin in euro e relativo ecosistema

3 Giugno 2026
Capodanno

Raggi, “+BusXRoma” per Acilia e il litorale di Roma. Finalmente in strada tutta la nuova flotta di 328 bus

26 Febbraio 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno