La bellezza dell’imperfezione: l’11 novembre a Roma presentazione del libro per evolvere in 4 tappe

Trovare la bellezza dell’imperfezione, l’ispirazione in tutto ciò che ci circonda e agire per raggiungere i propri obiettivi, senza mai ambire ad una malsana e irraggiungibile perfezione.

Questo è l’oggetto del libro “La Bellezza dell’imperfezione”, scritto da Cristina Sartorio, con il contributo del giornalista Maurizio Scandurra, che verrà presentato oggi, venerdì 11 novembre, alle ore 18:00, presso la libreria Mondadori, in Via Piave, 18, a Roma. L’evento è organizzato da Beauty Energy, magazine di bellezza, salute e benessere, e sarà moderato dalla giornalista Elisabetta Failla, direttore della testata.

L’obiettivo del libro è aiutare il lettore a cambiare la sua vita quotidiana partendo dai primi gesti del mattino, da come sviluppare gratitudine a come procedere poi con una corretta skincare. Prendersi cura della propria pelle, infatti, è molto importante secondo l’autrice, perché consente di ottenere un aspetto migliore, visto che la nostra pelle è il primo biglietto da visita quando ci si rapporta con le altre persone, e di liberarsi di quelle convinzioni limitanti che bloccano la crescita personale.

Per dare valore alla propria esistenza è importante iniziare dal mattino a prendersi cura del proprio corpo, proseguendo con brevi ripetizioni di mantra, mangiando correttamente e scegliendo la compagnia di persone positive e funzionali che hanno un bagaglio di valori e di ispirazione. Tutto questo permetterà di migliorare e di affrontare la vita con più entusiasmo e positività. Altro obiettivo del cambiamento in 4 passi proposto da Cristina Sartorio è quello di trovare nella quotidianità l’ispirazione necessaria per procedere all’azione.

Per accreditarsi all’evento:

https://libreriaviapiave.it/ presentazione-del-libro-la- bellezza-dell-imperfezione/

Chi è Cristina Sartorio

Cristina Sartorio ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, lavorando per anni nei reparti di Anestesia e Rianimazione, per poi seguire la passione per “il bello” e formarsi come Medico Estetico presso la scuola post-universitaria Agorà di Milano. È referente per alcune delle più note aziende del settore come opinion leader e speaker internazionale.

Ha conseguito il titolo di Health Coach ed è una NLP Coach certificata da Richard Bandler. Quando parla della “sua Medicina antiaging” racconta che è in “4D”, dove la quarta dimensione sta nell’Emozione: fondamentale individuarla per poter prendere in carico i pazienti presso i suoi studi.

Crede nell’importanza dell’effetto naturale, della conservazione dei volumi e dell’armonia nelle proporzioni.

È appassionata di crescita personale, e ritiene che nella vita gli ostacoli siano solo dei semafori per sfoderare la strategia vincente migliore.

