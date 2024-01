Komorebi, letteralmente “luce che attraversa le foglie” è il disco d’esordio di Malakiia

Da venerdì 12 gennaio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Komorebi” (LaPOP), il primo album di Malakiia.

“Komorebi” è il disco d’esordio di Malakiia composto da 6 brani caratterizzati dallo stile R&B. Il termine “Komorebi” deriva dal giapponese e significa “luce che attraversa le foglie”. La scelta del nome è motivata dal significato intrinseco di questa parola. La fascinazione dell’artista per l’Asia, le parole e i simboli asiatici, ha notevolmente ispirato anche l’immagine della copertina del disco, rappresentata attraverso un disegno dai tratti e colori giapponesi, riportando in immagine lo stato d’animo che la cantautrice voleva raccontare: una ragazza immersa in un mondo di fiori che la circondano, che la avvolgono, a occhi chiusi. Malakiia spiega questa scelta: “Ad occhi chiusi perché di solito quando canto, lo faccio ad occhi chiusi. Così vedo quel mondo, quel mondo di cui parlo in Libera semplicemente con la musica”. La copertina è stata realizzata dall’illustratrice Carmen Ianiro.

Spiega l’artista a proposito dell’album: «“Komorebi – la luce che attraversa le foglie” Ma perché proprio Komorebi, una parola in giapponese? In questo caso, perché la parola stessa non ha una traduzione, ma va a significare un’azione specifica che dà alla fantasia un’immagine. Ed è proprio questo che ho messo nel disco, il racconto delle parole, delle delusioni, dell’amore, delle immagini. La descrizione di ogni pezzetto di vita, messo alla luce grazie alla rinascita di un piccolo mondo che ho creato, dove ogni brano ha come protagonista un’emozione e un colore diverso».

Presalva ora l’album “Komorebi”: https://lapop.lnk.to/komorebi

TRACKLIST:

01 – Libera

02 – Sole d’inverno

03 – Occhi come il mare

04 – Saudade

05 – Respirare

06 – Sogni lucidi

Biografia

Francesca Fucci, in arte Malakiia, nasce in un piccolo paese in provincia di Avellino. Fin da piccola nutre passione per la musica, specialmente per il canto. Crescendo si avvicina sempre di più a quel mondo, qualcosa che probabilmente le avrebbe cambiato la vita. Inizia a cantare a 6 anni “e da allora non smisi più, anzi fu il motivo per continuare. Una canzone in particolare mi colpì, Light my fire dei Doors. Dal momento che ascoltai quella melodia me ne innamorai, pensai che dovevo la mia vita alla musica.”

All’età di 12 anni inizia a cantare in un coro in chiesa, per provare a immergersi già nella musica, e successivamente partecipa a provini per piccoli cantanti alle scuole di canto. Colpita dalla musica blues e R&B, sono questi i primi generi che inizia ad ascoltare e cantare. Successivamente si appassiona anche alla musica elettronica mixata con il soul, ed è lì che prende vita “Malakiia”.

Malakiia è una cantante, produttrice, arrangiatrice, chitarrista e trombettista. Il suo genere è molto vasto, spaziando dall’Indie al Contemporany R&B. Inizia ad esibirsi live con il suo set di loopstation e diventa una one woman Band. Attualmente è affiancata dalla sua band, con cui sta formando un nuovo progetto.

Dopo i singoli “Sole d’inverno”, “Occhi come il mare”, “Saudade” e “Respirare”, “Komorebi” è l’album d’esordio di Malakiia disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 12 gennaio 2024.

Instagram | Facebook | YouTube | Linktree | Spotify