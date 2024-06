Komen Italia consegna ‘La Vie en Rose’ di Roxy in the Box al P.T. SS Annunziata

L’arte abbraccia la prevenzione sotto il segno di una sensibilità comune. Martedì 2 luglio, alle ore 9.00, la Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, consegna l’opera d’arte “La Vie en Rose” di Roxy in the Box al Centro di screening della mammella di I e II livello del P.T. “SS. Annunziata”, in via Egiziaca a Forcella 18, Napoli.

«Per Komen Italia è un onore che l’opera d’arte “La Vie en Rose” venga esposta al Centro di screening; un’opera che ci aiuta a sottolineare ancora di più l’importanza della prevenzione, legando insieme i temi dell’arte e della cura – dichiara la prof.ssa Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia. Il sostegno degli enti del territorio è tra gli elementi principali per la crescita dei progetti a sostegno della salute ed è indispensabile per creare sinergie virtuose e moltiplicare le iniziative a favore della tutela della salute femminile, assicurando alle donne l’accesso a opportunità efficaci ed eque di diagnosi precoce».

Saranno presenti all’evento insieme con l’artista, Riccardo Imperiali di Francavilla presidente Komen Campania, Ciro Verdoliva direttore generale Asl Napoli1, Maria Corvino direttrice sanitaria aziendale Asl Napoli1, Beniamino Picciano direttore Ds31, Marcella Montemarano radiologo diagnostico.

Interverranno anche le donne in rosa (donne che hanno affrontato o stanno lottando contro il tumore al seno) e lo staff del centro di screening dove sarà posizionata l’opera d’arte.

«La prevenzione è soprattutto sensibilità e non c’è nulla di più sensibile dell’arte – racconta Riccardo Imperiali di Francavilla – per questo Roxy, sempre avanti nel rappresentare i sentimenti in modo originale, ci ha regalato questa testimonianza, sintesi perfetta della bellezza, della gioia, della purezza che attraversa diverse generazioni e ci ricorda di quanto sia delicato il corpo delle donne, come un palloncino che va protetto perché possa regalarci sempre e solo sorrisi».

La consegna di “La Vie en Rose” segue la donazione avvenuta durante la seconda edizione del Pink Tie Ball – il Charity Gala che Komen Italia organizza per sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare a nuovi progetti nell’azione di contrasto ai tumori del seno – tenutosi a Napoli grazie al Comitato Organizzatore, presieduto da Riccardo Imperiali di Francavilla e dai co-presidenti Jacqueline De Laurentiis e Costanzo Jannotti Pecci. Nel corso della serata si sono alternati momenti di testimonianza e momenti di intrattenimento con Geolier, e grazie ad Aurelio De Laurentiis e ai calciatori del Napoli Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori e tanti altri rappresentanti del mondo istituzionale tra cui Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania.

Anche grazie alle Carovane delle Prevenzione e alle sue 7 Unità Mobili ad alta tecnologia, Komen Italia ha offerto negli ultimi 5 anni esami gratuiti a domicilio per la diagnosi precoce dei tumori del seno a oltre 250.000 donne. L’obiettivo della serata è stato raccogliere i fondi necessari per organizzare entro un anno altre 10 giornate di prevenzione sul territorio della regione Campania in cui verranno offerti gratuitamente esami strumentali e visite cliniche per la diagnosi precoce dei tumori del seno e dei tumori ginecologici a donne che vivono in condizioni di maggiore fragilità sociale e economica e in aree geografiche dove la prevenzione arriva con più difficoltà.

Komen Italia opera da 25 anni in collaborazione con una vasta rete di associazioni “amiche” in oltre 100 città italiane. Una rete di numerosi volontari e testimonial offre supporto con impegno e passione; fra questi Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi madrine della Race for the Cure – evento simbolo di Komen – e delle Donne in Rosa.

Le risorse economiche provenienti da donazioni di privati, aziende e istituzioni hanno permesso di investire 26 milioni di euro per la realizzazione di 1500 nuovi progetti di promozione della prevenzione e supporto alle donne operate, realizzati in tutta Italia da altre associazioni e da Komen Italia.

Per ulteriori informazioni, vai al sito: www.komen.it