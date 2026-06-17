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Kid Yugi protagonista del nuovo episodio ‘Red Bull 64 Bars’: testo e significato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Giugno 2026
Lettura di 3 minuti

(Adnkronos) –
Con ’64 barre di terrore’ Kid Yugi è il protagonista del nuovo episodio di Red Bull 64 Bars, il format cult di Red Bull che celebra l’essenza del rap attraverso scrittura e barre senza filtri e ritornelli.  

Dopo aver ridefinito i confini del rap italiano con una scrittura senza compromessi – reduce dal successo del suo ultimo album ‘Anche gli eroi muiono’, il primo quest’anno ad avere ottenuto la certificazione di 3 dischi di platino – Kid Yugi conferma lo status di una delle penne più riconoscibili della scena contemporanea. 

Tra immagini intense, riferimenti colti, autobiografia e critica sociale, il rapper pugliese costruisce un flusso narrativo denso e cinematografico in cui convivono disillusione e ambizione, rabbia e vulnerabilità, provincia e mitologia personale. Le barre di ’64 barre di terrore (Red Bull 64 Bars)’, attraversano il sud profondo, restituendo il ritratto di una generazione in bilico tra desiderio di riscatto e ricerca di identità. 

In ’64 Barre di terrore’ convivono fotografia sociale e immaginario estremo: dalla vita “al di sotto della linea Gustav” fino a una dimensione quasi distopica in cui il successo non cancella il disagio, ma lo amplifica. Kid Yugi alterna provocazione, introspezione e ironia, mettendo in scena tutte le contraddizioni che hanno reso il suo racconto artistico unico nel panorama italiano. Il risultato è una performance che riflette pienamente la natura di Red Bull 64 Bars: uno spazio in cui gli artisti possono esprimere la propria identità nella forma più pura, affidandosi esclusivamente alla forza della scrittura, del flow e della visione. 

Il contrasto è l’anima pulsante della performance. Kid Yugi interpreta rime serratissime muovendosi tra citazioni letterarie, cinematografiche e storiche, da Eschilo a Hiroo Onoda, Almodóvar e Michele Sindona, accostate alle immagini più crude e reali delle zone d’ombra della provincia italiana.  

Sud profondo al di sotto della linea Gustav 

Vasche di Ayahuasca dentro ad un bosco in Umbria 

L’odio cresce nei ragazzi qualcosa tumultua 

A scuola con una pistola e ‘sta musica in cuffia 

Piscio di gatto sniffano sopra una turca 

Col volto coperto ma non hanno un Burqa 

Stimola l’uretra con un dito finché lei non spruzza 

Sentono la vita ingiusta e bevono come una spugna 

Pancia gonfia come Buddha pronto a fare bunga bunga 

In Trap house con un senatore che lecca la busta 

I miei valori vilipendio tradimento e calunnia  

Da ‘sta torre di Babele mi godo il mondo che brucia 

Party leggendari Kid Yugi il Grande Gatsby 

Digiuno senza Ozempic Vodka Red Bull  

Sto parlando col mio cane come Shaggy 

E non ho manco un cane in più mi esprimo solo a versi 

Fraudolenti delinquenti pluridipendenti 

Ma Indovina chi è che non appare dentro i file di Epstein 

Taglia sulla testa 10 miliardi di Berry 

Musicista coi centoni sono io Giuseppe Verdi 

Dicono mainstream io rispondo grazie al cazzo 

Sono troppo forte per l’anonimato 

Rappo ancora come se l’affitto debba essere pagato 

Ma sto già alla terza casa e alla quarta auto 

Odio lo stato odio lo stato 

La mia gente ha chiesto aiuto e ‘sta merda ha ghostato 

Sono a Massafra sono postato sono dio incarnato  

Non ci credi toccami le palle prima del costato 

Ogni tentativo di fermarmi é vano 

Ho il rap nel sangue come un nero ma sembro uno slavo 

Comunista con due Rolex Fidel Castro  

Ho più oro di un re in più catene di uno schiavo 

La mia tipa é uno schianto la mia vita altrettanto 

Passo giornate intere a deprimermi sul divano 

Circondato da beni materiali che non aiutano affatto 

Ansia e panico li soffro un sacco ‘sta fama mi fa schifo al cazzo 

Vedo la violenza e poi mi eccito 

Chi mi insulta utilizza un italiano pessimo 

È un controsenso neve dentro l’eskimo 

Lecco la figa sono lesbico 

Tu sei bravo io sono Eschilo 

Un pò di fiato allora 

Quando al mondo viene un vero genio 

Lo si riconosce dal fatto che tutti quanti gli idioti 

Fanno banda contro di lui 

Sono ancora in guerra Hiroo Onoda 

La paura si annida mentre il panico si annoda 

Per me è un’esigenza per voi è solo una moda 

Niente democrazia voglio l’anarchia Narcotopia 

Campi di sterminio Puglia come la Polonia 

Giro coi maleducati come Almodóvar 

La fortuna con me é stata una gran signora 

La mia merda è arte devi esporla al Moma 

Narcisista parlo di me stesso in terza persona 

Vampirismo l’acqua santa mi tocca e mi ustiona 

Istigo al suicidio e all’omicidio come lavandonia 

Al disuso del buon senso e all’abuso di droga 

Etanolo vuoti di memoria riscrivo la storia 

Tazza di caffè con il polonio Michele Sindona 

Spezzo le catene e si sprigiona tutta la ferocia 

Y3P P3 fondo la grande loggia 

Si chiude una porta si apre la grande tomba 

Il tuo volto prende pugni fino a che non si deforma 

Puoi chiamarmi kid yugi o seme della discordia  

Un bambino si uniforma copia ciò che lo circonda 

Sessantaquattro di terrore merito la forca 

Fumo fino al cancro bevo fino al coma 

Il karma non esiste il bene non ritorna 

Pensa che lo sponsor paga per sta roba 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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